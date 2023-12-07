  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Ünlü CEO'dan kriptoya sert sözler
‹ Önceki Haber En çok kazananlar bu ilde oturuyor En çok kazananlar bu ilde oturuyor Sonraki Haber › KKM'de 24,3 milyar liralık erime KKM'de 24,3 milyar liralık erime

Ünlü CEO'dan kriptoya sert sözler

07.12.2023 - 11:04 | Son Güncelleme :
Ünlü CEO'dan kriptoya sert sözler | Genel Haberler

JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon, kripto paralar hakkında çok sert konuştu. Dimon, "Hükümetin yerinde olsam kripto paraları kapatırdım" dedi.

ABD'li banka JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon, ABD'nin başkenti Washington D.C.'de kongrenin de bulunduğu Capitol Hill binasında bir konuşma yaptı. Dimon, konuşmasında Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara oldukça sert yüklendi. Dijital para birimlerine başından beri karşı olduğunu dile getiren Dimon, şunları söyledi:

"Bitcoin ve kripto paralara her zaman derinden karşı oldum. Bunları suçlular ve uyuşturucu kaçakçıları kara para aklamak ve vergi kaçırmak için kullanıyor. Hükümetin yerinde olsaydım onu ​​kapatırdım"

Haberin Devamı

Dimon ayrıca ABD kongresini kripto paraya karşı harekete geçmeye de çağırdı.

KRİPTOYA KARŞI AMA...

Daha önce de kripto paraları dolandırıcılık olarak niteleyen Dimon, daha sonra geri adım atmıştı. Dimon her ne kadar dijital para birimlerine karşı olsa da CEO'su olduğu banka blokzincir teknolojisi ile yoğun bir şekilde ilgileniyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.016 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.005 TL        
EURO
998 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.