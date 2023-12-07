Ünlü CEO'dan kriptoya sert sözler | Genel Haberler

JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon, kripto paralar hakkında çok sert konuştu. Dimon, "Hükümetin yerinde olsam kripto paraları kapatırdım" dedi.

ABD'li banka JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon, ABD'nin başkenti Washington D.C.'de kongrenin de bulunduğu Capitol Hill binasında bir konuşma yaptı. Dimon, konuşmasında Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara oldukça sert yüklendi. Dijital para birimlerine başından beri karşı olduğunu dile getiren Dimon, şunları söyledi:

"Bitcoin ve kripto paralara her zaman derinden karşı oldum. Bunları suçlular ve uyuşturucu kaçakçıları kara para aklamak ve vergi kaçırmak için kullanıyor. Hükümetin yerinde olsaydım onu ​​kapatırdım"

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Dimon ayrıca ABD kongresini kripto paraya karşı harekete geçmeye de çağırdı.

KRİPTOYA KARŞI AMA...

Daha önce de kripto paraları dolandırıcılık olarak niteleyen Dimon, daha sonra geri adım atmıştı. Dimon her ne kadar dijital para birimlerine karşı olsa da CEO'su olduğu banka blokzincir teknolojisi ile yoğun bir şekilde ilgileniyor.

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