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Merkez Bankası'nın kararı sonrası dolar, euro ve altından ilk tepki

21.03.2024 - 14:52 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'nın kararı sonrası dolar, euro ve altından ilk tepki | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası'nın faizi 500 baz puan artırmasının ardından dolar/TL 31,90 seviyesine kadar indi. Euro/TL ise 34,873 seviyesine geriledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Para Piyasaları Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından Merkez Bankası faizi 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine çıkardığını açıkladı. Açıklamanın ardından dolar/TL yüzde 1,33 düşüşle 31,9032'ye kadar geriledi. Ardından dolar/TL hafif yükselerek 32,0463 seviyesine geldi.

Euro/TL ise karar sonrası 34,873 seviyesine kadar indi. Şu anda euro/TL 35,118 seviyesinde. 

Bankalar arası piyasada gram altı 2273 TL seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada ise altın 2508 TL'den alıcı buluyor.

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