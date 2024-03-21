Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere banka promosyonu müjdesi | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere maaş promosyonu müjdesi verdi. Kamu bankaları aracılığıyla emekli maaşı alanlara 8 ile 12 bin lira arasında maaşına göre promosyon ödemesi yapılacak.

Emeklilere yönelik iyileştirme ve maaş zamları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de emeklilere yönelik müjdeyi verdi.

Erdoğan "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. 2012 yılında banka promosyon ödemesini başlatmıştık. Kamu bankaları 8 bin ile 12 bin arasında belirledi" dedi.

DAHA ÖNCE 3 İLE 10 BİN LİRA ARASINDAYDI

Daha önce emeklilere kamu bankaları 3 bin lirayla 10 bin lira arasında maaş promosyonu veriyordu.

Haberin Devamı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

PROMOSYON NASIL ALINACAK?

3 yıl boyunca geçerli olacak olan promosyon için yeniden başvuru yapılması gerekiyor. 3 yıl içinde promosyon alınmışsa promosyonun kalan kısmı iade edilip yeni promosyonun talep edilmesi gerekiyor. Emekliler promosyonu almak için ilgili kamu bankasıyla anlaşma yapıp 3 yıl boyunca maaşlarını oradan alacağını ibraz etmesi gerekiyor. İnternet ya da mobil bankacılık üzerinden de bankaya gitmeden promosyon başvurusu yapılabiliyor.

MAAŞA GÖRE PROMOSYON BELİRLENECEK

Emeklilere en düşük emekli maaşından başlayarak verilecek promosyon miktarı yeniden belirlenecek. Buna göre en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira maaş alan emeklinin 8 bin lira promosyon alması bekleniyor. Emekli maaşı belli bir seviyenin üzerinde olan kamu bankasından maaş alan emeklilere de 12 bin lira promosyon verilecek.

Etiketler