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KKM'de düşüş sürüyor

21.03.2024 - 14:11 | Son Güncelleme :
KKM'de düşüş sürüyor | Ekonomi Haberleri

Kur korumalı TL mevduat hesapları 2 trilyon 295 milyar TL'ye geriledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesapları bu hafta 2 trilyon 295,6 milyar TL'ye geriledi. KKM'deki miktar önceki hafta 2.304 trilyon TL olarak açıklandı. 

Aynı haftada krediler 12 trilyon 592,6 milyar TL'den 12 trilyon 661,8 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 15 trilyon 324 milyar TL'den 15 trilyon 541,6 milyar TL'ye yükseldi.

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Tüketici kredileri 1 trilyon 595,9 milyar TL'den 1 trilyon 594,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 319,7 milyar TL'den 1 trilyon 309,7 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 195,3 milyar TL'den 195,1 milyar TL'ye indi.


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