Yurt dışı yerleşikler hisse sattı | Ekonomi Haberleri

Yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde satış yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişiler 15 Mart haftasında 155,9 milyon dolar net hisse satışı yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 70,1 milyon dolar oldu. Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 1,2 milyon dolar olurken, net DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları net 1,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 32 milyar 416 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 332,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 743,4 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 679,5 milyon dolar oldu. Şirket borçlanma senedi stokları 102,2 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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