Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 67 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 21 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira, 29 Ocak vadeli repo ihalesi ile 44 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi. İhalelere toplam 176 milyar 800 milyon liralık teklif geldi.

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İhalelerde basit faiz yüzde 17, bileşik faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

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