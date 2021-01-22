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TİM Başkanı Gülle: Bu yıl da rekor bekliyoruz

22.01.2021 - 12:27
TİM Başkanı Gülle: Bu yıl da rekor bekliyoruz | Ekonomi Haberleri

Geçen yıl 1,7 milyar dolarla tüm zamanların ihracat rekorunu kıran meyve sebze mamulleri sektörünün başarısını bu yıl da sürdürmesi ve yeni rekorlara imza atması bekleniyor.

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, meyve sebze mamulleri sektörü, salgına rağmen geçen yıl 2019'a göre ihracatını yüzde 8,8 artırarak 1 milyar 683 milyon dolara yükseltti.

Kenya'dan Hindistan'a, Japonya'dan Meksika ve Şili'ye kadar dünyanın birçok ülkesine meyve sebze mamulleri ihraç eden sektör, en çok satışı 268,7 milyon dolarla Almanya'ya yaptı.

İhracat; meyve sebze sularında yüzde 24 artışla 323 milyon dolara, meyve sebze konservelerinde yüzde 10 yükselişle 792 milyon dolara, dondurulmuş, kurutulmuş meyve sebzelerde yüzde 7 artışla 243 milyon dolara çıktı.

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Sebze meyve mamullerinde en yüksek ihracat 268,7 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Onu 208,2 milyon dolarla ABD, 171,1 milyon dolarla Irak, 123,1 milyon dolarla Hollanda, 119,2 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti.

"TARİFE VE TARİFE DIŞI ENGELLERLE MÜCADELEYİ HIZ KESMEDEN SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamada, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin, çevrim içi düzenlenen Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu toplantısında sektörün ihracatıyla ilgili yaptığı değerlendirmeler de yer aldı.

Bu yıl da ihracat temposunu korumak ve hatta artırmak gerektiğine dikkati çeken Gülle, "Rusya, Türkiye'den ithal edilen domates kotasını 50 bin ton artırarak 250 bin tona yükseltti. İhracatçımızın karşılaştığı tarife ve tarife dışı engellerle mücadeleyi hız kesmeden sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Meyve sebze mamulleri sektörünün geçen yılın 12 ayından 10'unda ihracatını artırma başarısını gösterdiğini kaydeden Gülle, şu bilgileri verdi:

"En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz 5 ülke; Almanya, ABD, Irak, Hollanda ve Birleşik Krallık oldu. Sektörümüz, 1 milyon doların üzerinde ihracat yaptığı bazı ülkelerde de ticaret hacmini artırmayı başardı. İhracat, Meksika'da yüzde 285 artışla 1,1 milyon dolar, Hırvatistan'da yüzde 195 artışla 1,2 milyon dolar, Cezayir'de yüzde 160 artışla 1,2 milyon dolar, Şili'de ise yüzde 128 artışla 3,3 milyon dolar oldu. Hedef ülkelerimiz arasında yer alan birçok alternatif pazarda güçlü bir ihracat performansı sergiledik. Bu ülkeler gibi diğer hedef pazarlara da yoğunlaşmamız lazım."

Gülle, meyve sebze mamullerinde bu ivme koruduğu sürece 2021'i de yeni rekorlarla tamamlayacaklarına inandıklarını vurguladı.


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