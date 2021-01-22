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Esenyurt ve Çankaya zirveyi bırakmadı

22.01.2021 - 12:44
Esenyurt ve Çankaya zirveyi bırakmadı | Ekonomi Haberleri

Geçen yıl en çok konut satılan ilçeler listesinde Esenyurt 36 bin 234 adetle zirvede yer alırken, Çankaya 27 bin 278 adetle ikinci, Keçiören 25 bin 283 adetle üçüncü oldu.

AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, nüfusu 150 binden fazla olan 163 ilçe arasında geçen yıl en çok konut satılan ilçe 36 bin 234 adetle Esenyurt oldu. Bu ilçede satılan konut adedi 2019'a göre yüzde 9,2 artış gösterdi.

Esenyurt'u bu alanda 27 bin 278 adetle Çankaya, 25 bin 283 ile Keçiören, 19 bin 976 ile Mamak, 18 bin 836 ile Kepez, 18 bin 161 ile Etimesgut takip etti.

Ankara Yenimahalle 17 bin 831 adetle yedinci, Bursa Nilüfer 17 bin 743 adetle sekizinci, Gaziantep Şahinbey 15 bin 332 adetle onuncu sırada yer aldı.

Konya Selçuklu'da 15 bin 238, Gaziantep Şehitkamil'de 15 bin 233, Sincan'da 14 bin 431, Beylikdüzü'nde 13 bin 645, Kayseri Melikgazi'de 13 bin 622, Pendik'te 13 bin 585, Antalya Muratpaşa 12 bin 864, Ankara Altındağ'da 12 bin 809, Sancaktepe'te 12 bin 143, Eskişehir Tepebaşı'nda 11 bin 977, Alanya'da 11 bin 972 adet konut satıldı.

İLK 10'A ANKARA DAMGASI

En çok konut satılan ilk 10 ilçenin yarısının Ankara'dan olması dikkati çekti. Çankaya ikinci, Keçiören üçüncü, Mamak dördüncü, Etimesgut altıncı, Yenimahalle yedinci basamakta yer aldı.

İlk 10'da İstanbul, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Konya'dan da birer ilçe kendine yer buldu. Yıl boyunca satılan konut adedinin 10 bini geçtiği diğer ilçeler ise 11 bin 667 adetle Ümraniye, 11 bin 453 ile Başakşehir, 11 bin 387 ile Samsun Atakum, 11 bin 299 ile Buca, 10 bin 732 ile Kadıköy, 10 bin 604 adetle Şanlıurfa Karaköprü, 10 bin 249 ile Adana Seyhan, 10 bin 219 ile Kartal, 10 bin 59 ile Bursa Osmangazi oldu.

EN DÜŞÜK İKİ İLÇE VAN'DAN

Nüfusu 150 binden fazla olan 163 ilçenin yer aldığı listede satış adedi 10 bini aşan ilçe sayısı 29 olurken, 3 ilçede ise 1.000'in altında kaldı. En düşük konut satışının gerçekleştiği ilçe 502 adetle Van Tuşba oldu. Tuşba'yı bu alanda 514 adetle Van Erciş, 521 adetle Beykoz takip etti. 163 ilçe arasından sadece bu 3 ilçede satış adetleri 1.000'in altında kaldı.

Ağrı Merkez'de 1.276, Şanlıurfa Viranşehir'de 1.299, Eyyübiye'de 1.368, Adana Ceyhan'da 1.517, Bingöl Merkez'de 2 bin 36, Adana Yüreğir'de 2 bin 65, Muş Merkez'de 2 bin 86 adet konut satıldı.

"YÜKSEK GÖÇ ALMASI, KONUT STOKU VE UYGUN FİYAT ESENYURT'U ÖNE ÇIKARIYOR"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde en kalabalık ilçe olan Esenyurt'ta hem çok fazla yeni inşaat bulunduğunu hem de ilçenin çok göç aldığını söyledi.

Aşa, "Esenyurt'ta uygun fiyatlı konut bulma imkanı da çok yüksek. E-5 ve TEM Otoyolu arasında yer alan ilçenin ulaşımı da kolay." dedi.
Esenyurt'ta 1 1'den 4 1'e kadar tüm konut tiplerinin bulunduğunu dile getiren Aşa, hem ailece hem de tek yaşamak isteyenler için ilçenin alternatif oluşturduğunu hatırlattı.

"2020 ANADOLU'DA KONUT SATIŞI İÇİN VERİMLİ BİR YIL OLDU"

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, 2020'nin özellikle Anadolu'daki konut satışları açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, Ankara, Konya, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Bursa, ve Gaziantep'ten ilçelerin listede ilk sıralarda kendilerine yer bulduğunu söyledi.
Geçen yıl adet bazında bazı Anadolu ilçelerinde 2-3 kat artışlar gözlemlediklerini dile getiren Akbal, "Bu durum aslında faiz maliyetinin minimize edilmesi halinde toplumda oluşan bir tepki." dedi.

Akbal, Anadolu'da satışların artmasında tasarrufa dayalı faizsiz konut edindirme sisteminin de önemli katkısının bulunduğunu kaydederek, şu açıklamalarda bulundu: "Şu an tasarrufa dayalı faizsiz konut edindirme sisteminde 250 bini aşkın insan bulunuyor. Sistemin toplam konut pazarından aldığı payın yüzde 15'e ulaşması 'maliyetsiz' ev alma isteğinin en iyi tezahürü. 2021'de faiz maliyetleri, 2020'ye kıyasla daha yüksek olacağı için pazardaki payın da artacağını düşünüyorum. Özellikle devlet güvencesi ile birlikte pazarda hakim bir modele dönüşeceğimizi de söyleyebilirim."


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