Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak | Piyasa Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını bugün açıklayacak.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan'ın ilk faiz toplantısı bugün gerçekleşecek. Yüzde 45'e yükselen faize ilişkin olarak karar saat 14:00'da açıklanacak.

Banka son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına gitmiş ve politika faizini yüzde 45'e yükseltmişti.

ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Merkez Bankası para politikasının yanında diğer enstrümanlarla da enflasyonu düşürmek ve piyasayı desteklemek için adımlar atmaya devam ediyor.

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