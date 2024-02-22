  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
‹ Önceki Haber Bakan Uraloğlu açıkladı: Filyos Limanı deniz taşımacılığına açılacak Bakan Uraloğlu açıkladı: Filyos Limanı deniz taşımacılığına açılacak Sonraki Haber › Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte 500 bine alınacak araçlar Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte 500 bine alınacak araçlar

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

22.02.2024 - 08:31 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak | Piyasa Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını bugün açıklayacak.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan'ın ilk faiz toplantısı bugün gerçekleşecek. Yüzde 45'e yükselen faize ilişkin olarak karar saat 14:00'da açıklanacak.

Banka son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına gitmiş ve politika faizini yüzde 45'e yükseltmişti.

ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Merkez Bankası para politikasının yanında diğer enstrümanlarla da enflasyonu düşürmek ve piyasayı desteklemek için adımlar atmaya devam ediyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.312 Değişim: 0,00% Hacim : 147.610 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.246 21.02.2024 Yüksek 9.397
Açılış: 9.393
31,0457 Değişim: 0,13%
Düşük 30,9175 22.02.2024 Yüksek 31,0826
Açılış: 31,0045
33,7219 Değişim: 0,45%
Düşük 33,5115 22.02.2024 Yüksek 33,7906
Açılış: 33,5723
2.023,55 Değişim: 0,27%
Düşük 2.014,22 22.02.2024 Yüksek 2.025,06
Açılış: 2.018,17
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.