Bakan Uraloğlu açıkladı: Filyos Limanı deniz taşımacılığına açılacak | Politika Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Filyos Limanı’nın deniz taşımacılığına da açılması noktasında Enerji Bakanımızla birkaç hafta önce yerinde tespitleri yaptık. 2 yıllık bir periyot içerisinde inşallah orayı normal deniz ticaretine de, nakliyeye de özellikle Karabük’ün yükünü vereceği ve yoğun bir şekilde kullanacağı şekle getireceğiz.” dedi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gittiği Karabük’te, Karabük AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uraloğlu, doğal güzellikleriyle, yeşilliğiyle, sanayisiyle, kanyonlarıyla gelişmekte olan şehir Karabük’te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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KARDEMİR ARTIK SADECE TÜRKİYE’YE DEĞİL DÜNYA’YA MAL SATIYOR



Uraloğlu Karabük programında, 1939 yılında ilk Türk demirini üreten fabrika olan ‘Kardemir Demir-Çelik Fabrikası’nı da ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Uraloğlu gözlemleri sonrası, “Gerçekten Kardemir'in kurulmasıyla gelişmiş olan bir Karabük, büyümüş olan bir Karabük, Kardemir artık sadece Karabük'e değil, sadece Türkiye'ye değil, dünyaya mal satıyor, dünyaya hizmet ediyor.” dedi.

Uraloğlu Kardemir’in demir yollarına, gerek ray üretmesi gerek tekerlek üretmesi gerekse de ileriye yönelik boji üretmeyle ilgili bazı çalışmalar yaptığını belirterek, “Yerinde görmüş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. 5 bin kişiye doğrudan istihdam imkânı sağlayan bir sektörden bahsediyoruz. Bu hepimiz için kıymetli. Aynı zamanda sadece klasik ürünler değil, bazı projeleri de geliştirerek Türkiye'ye komple katkı sağlamaya çalışan bir sektör, bir kuruluş tabii yan sanayisiyle beraber.” şeklinde konuştu.

Kardemir Demir-Çelik Fabrikası işçileriyle öğle yemeğinde bir araya gelen Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:



“Öğlen yemekte işçi kardeş beraber oldum. 4 yıl önce giren bir kardeşimiz babasının yerine girmiş. Böyle de bir gelenek varmış. Babadan oğula. Bu da güzel teşvik edici bence. Onun için de bu geleneği yürütenleri ben orada tebrik ediyorum.”

Bakan Uraloğlu, Marmaray’ın tren setlerin de bulunan tekerleklerinin de Kardemir’de yapıldığını belirterek, “Ben de bunu gerçekten memnuniyetle gördüm ve Kardemir'in esas büyüme döneminin de AK Parti hükümetleri döneminde olduğunun da buradan altını çizmek isterim.” dedi.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI, FİLYOS LİMANI DENİZ TAŞIMACILIĞINA AÇILACAK



Bakan Uraloğlu Filyos Limanı’na değinerek, çalışmaların tamamlandığını ve limanın hizmete açıldığını hatırlattı. Uraloğlu, “Allah bir gaz bulmayı nasip etti. Ve limanda sanki ona hazırlık olarak yapılmış bir liman. Orada korkunç bir lojistik görev gördü ve görmeye de devam ediyor. Ama oradaki esas civar illerdeki beklenti, oranın ticarete de açılması. Deniz taşımacılığına da açılması noktasında Enerji Bakanımızla birkaç hafta önce yerinde tespitleri yaptık. Bir projeksiyon da orada Türk petrollerine bırakacağımız yeri netleştirdik. Bazı işlemlerin yapılması gerekiyor. Bazı deniz taramaların yapılması gerekiyor. 2 yıllık bir periyot içerisinde inşallah orayı normal deniz ticaretine de, nakliyeye de özellikle Karabük’ün yükünü vereceği ve yoğun bir şekilde kullanacağı şekle getireceğiz. Orada bazı endişeler var. O endişelerin ben buradan yersiz söylemek isterim.” diye konuştu.

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KARABÜK’TE 7 KİLOMETRE OLAN BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 116 KİLOMETREYE ÇIKARDIK



Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Karabük’e yaklaşık 18,5 milyar liralık bir yatırım yapıldığını ifade ederek, “7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 116 kilometreye çıkarmışız. Hiç sıcak karışım kaplamalı yol yokmuş. Onu da yaklaşık 170 kilometreye çıkarmışız.” dedi.

BİZ SEFERE ÇIKACAĞIZ, ZAFER ALLAH'IN TAKDİRİDİR



Belediye seçimlerinin herkes için önemli olduğu ifade eden Bakan Uraloğlu, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya’ya destek istedi. Uraloğlu, “Biz mutlaka demokratik bir süreç içerisinde bir yarışın olması gerektiğini düşünüyoruz. Mutlaka da öyle yapmaya gayret ediyoruz. Karabük'e de yakışan budur. Türkiye'mize de yakışan budur inşallah. Biz Özkan kardeşimle belediyeyi de burada sizlerin destekleriyle beraber, yoğun çalışmasıyla beraber diğer ilçe ve belde belediyeleriyle beraber inşallah gayret edeceğiz. Bizim görevimiz belli. Biz sefere çıkacağız. Zafer Allah'ın takdiridir. İnşallah bu anlamda da yolumuza devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarımdan bu süreçte bütün emeklerini esirgememelerini biz istiyoruz. Yolumuz, yolumuz açık olsun diyorum.” şeklinde konuştu.

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KARABÜKLÜLER ‘ALLAH RAZI OLSUN’ DİYECEK



Uraloğlu, Karabük Kardemir Kavşağı’nda yapılan son çalışmaları aktardı. Uraloğlu, “Hafta sonu kara yollarından arkadaşlarımı buraya gönderdim. Gerek dronelarla beraber bütün oradaki sirkülasyonu izlediler. Gerekçede sürücü davranışlarına baktılar. O anlamda orada ufak tefek bazı düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Onları da hayata geçirdikten sonra bu kavşak inşallah, Allah razı olsun bak buraya kütleler koyulmadan işte büyük köprüler koyulmadan da çözüldü lafını biz Karabük'ten duyacağız.” ifadelerine yer verdi.

BURSA- YENİŞEHİR-OSMANELİ HIZLI TREN HATTI 2026’DA TAMAMLANACAK



Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı ile ilgili konuşan Uraloğlu, 2025’in sonunda belli bir kısmının 2026’da tamamının biteceğini söyledi.

Karabük Gar Projesi hakkında basın mensuplarını bilgilendiren Uraloğlu, “Orada bir kavram projesi de var. O kavram projesidir. Onun biz garı taşıyacağımız yerin ön projesini yaptık ve imzaladık. Biz de şimdi onun demir yollarımız onun detay projesini yapıyor. Böyle inşallah burada bunun nihai projesini yapacak ve biz öncelikle yatırım programına alınarak hani bu seneye yetiştirebilirsek bu sene olmadı 2025’in yatırım programını alarak garı taşıyacağız o süreçte de detay proje oranın şekli, yapılış şekli vesaire onları da konuşacağız ve yürüyeceğiz inşallah.” diye konuştu.

‘KARABÜK YENİCE YOLU’NDA TIRMANMA ŞERİTLİ YOL YAPMAK İÇİN ÇALIŞMALARI BAŞLATIYORUZ



Karabük Yenice Yolu Projesi hakkında da bilgi veren Uraloğlu, “Oradan çok eski yıllarda yapılmış olan bir yol var. Orada bugünkü konuştuğumuz işlerden bir tanesi. Tabii çok zorlu bir coğrafya. Yani orada tırmanma şeritli yol yapılabilmeyle ilgili hemen arkadaşlarımız bir çalışma başlatacak. Ondan sonra da takip edeceğiz onu.” dedi.

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