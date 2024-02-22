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Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte 500 bine alınacak araçlar

22.02.2024 - 08:33 | Son Güncelleme :
Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte 500 bine alınacak araçlar | Genel Haberler

İkinci el otomobil piyasası yeniden canlanmaya başladı. Fiyatların normalleştiği dönemde araçlardan elde edilecek kârlar da minimize edildi. 500 bin lira civarındaki otomobiller ikinci el piyasasında çok hızlı el değiştirmeye başladı.

Türkiye'de ikinci el otomobiller artık sıfır otomobilden oldukça ucuza satılmaya başlandı. Alınan önlemlerin neticesinde fiyat balonu söndü ve piyasa dengeye oturdu.

Kredi faizlerindeki yükseliş de satışları olumsuz etkileyip fiyatların gerilemesine yol açtı.

İKİNCİ EL PİYASASINA RAĞBET ARTTI

İkinci el piyasasına talep artmaya başladı. Fiyatların normalleştiği dönemde otomobil almak isteyenler ilan sitelerini tarıyor. Sahibinden ya da galericiden satılan araçlarda pazarlık payları 20-30 bin lira seviyelerinde gerçekleşirken galericiler hızlı satış yapmak için elde edecekleri kârdan fedakarlık ediyor.

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EN ÇOK 500 BİN LİRA SEVİYESİNDEKİ ARAÇLAR SATILIYOR

Fiyatı erişilebilir olan ve 500 bin lira seviyesinde bulunan araçların el değiştirme hızı oldukça yüksek. Genel olarak 2012 model ve üstünde olan araçlar tercih edilmeye başlandı.

BAYRAM, YEREL SEÇİM, YAZIN YAKLAŞMASI ALIM PLANLARINI ÖNE ÇEKİYOR

Ramazan Bayramı, yerel seçim ve sonrasında da yaz aylarının gelecek olmasından dolayı ikinci el piyasasında fiyatların yükselmesi bekleniyor. Döviz kurlarındaki volatilite de fiyatlarda artışa neden oluyor.

SIFIRLARIN BAZILARI BAYİLERDE BULUNMUYOR

Fabrikaları ülkemizde olmasına rağmen bazı sıfır araçlar bayilerde bulunmuyor. Bayide araçların bulunmamasından dolayı 2023 model araçların fiyatları da yüksek kalmaya devam ediyor.

6 AY 6 BİN KİLOMETRE KURALI 2024 MODELLERİ PİYASAYA SOKMUYOR

Ticaret Bakanlığı'nın 6 ay 6 bin kilometre kuralını getirmesinden dolayı 2024 model araçlar henüz ikinci ele düşmüyor. Şu anda ikinci elde satılacak en yüksek modelli araç Eylül 2023'te üretilmiş olması gerekiyor. Temmuz ayından itibaren Ocak ayında üretilmiş olan ikinci el 2024 model araçlar satışa çıkabilecek. Gerçek kişiler bir takvim yılı içinde 3 ve daha fazla araç satmamışsa bu kuraldan etkilenmiyorlar.

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Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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