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Küresel piyasalarda bugün... Orta Doğu'daki gerginliğin gölgesinde endeksler düşüşte

16.04.2024 - 11:49 | Son Güncelleme :
Küresel piyasalarda bugün... Orta Doğu'daki gerginliğin gölgesinde endeksler düşüşte | Piyasa Haberleri

Dünya borsaları, Wall Street'teki düşüş ve İran-İsrail arasındaki çatışma korkusunun ardından Salı günü kayıp yaşadı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Küresel piyasalar, artan İsrail-İran gerginliğinin gölgesinde Salı günü düşüşteydi. Çin hükümetinin ekonominin yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 5,3'lük tahminlerin üzerinde büyüdüğünü açıklamasına rağmen Şangay Bileşik Endeksi yüzde 1,4 kayıpla 3.013,84'e geriledi. 

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 kayıpla 16.279,66 puana geriledi.

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Tokyo Nikkei 225 endeksi, doların Japon yenine karşı yükselişini sürdürerek 34 yılın en yüksek seviyelerini görmesiyle yüzde 2,1 düşüşle 38.402,59 puana geriledi. Öğle vakti dolar 154,27 yenden 154,33 yene yükseldi.

Güney Kore'de Kospi yüzde 2,3 düşüşle 2.609,13 puana, Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 2 düşüşle 7.595,30 puana geriledi.

Londra'daki FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 düşüşle 7.853,25 puan seviyesinden güne başladı. Frankfurt ve Paris endeksleri de yüzde bir üzerinde düşüş yaşadı. 

WALL STREET BORSALARI 

S&P 500 enseksi Pazartesi günü yüzde 1,2 düşüşle 5.061,82 puana geriledi. Dow Jonesytüzde 0,7 düşüşle 37.735,11 puana, Nasdaq kompoziti ise yüzde 1,8 düşüşle 15.885,02 puana geriledi.

Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 48 sent artışla varil başına 90,58 dolara yükseldi.


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