Rekabet Kurulu'ndan ilaç şirketlerine dev ceza | Ekonomi Haberleri

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:



Rekabet Kurulu'nun 09.11.2023 tarihli ve 23-53/1004-M sayılı kararı uyarınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kurulun ara kararlarına istinaden gönderilen uzlaşma metinleri neticesinde, rakipleriyle iş gücü piyasasında birbirlerinin çalışanlarını işe almamaya yönelik olarak centilmenlik anlaşmaları yapmak ve rakipler arası rekabete hassas bilgi değişimi yapmak suretiyle anlaşma/uyumlu eylem içerisinde oldukları ve bu yolla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 33.321.564,11-TL, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ise 184.363.976,71-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve 09.11.2023 tarihli ve 23-53/1004-M sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın anılan teşebbüsler bakımından uzlaşma ile sonlandırılmasına karar verilmiştir.

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