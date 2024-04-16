Çin beklentilerin üzerinde büyüdü | Ekonomi Haberleri

Çin ekonomisinin, emlak sektörü krizi ve zayıflayan tüketici faaliyetleriyle sarsılmasına rağmen 2024 yılının ilk çeyreğinde beklenenden çok daha fazla büyüdüğü açıklandı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), 2024 yılı Ocak-Mart döneminde gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 5,3 arttığını söyledi. Büyüme, 2023'Ün son çeyreğinde yüzde 5,2 olarak gerçekleşmişti. Rakamlar beklentileri fazlasıyla aştı. Bloomberg, rakamın yüzde 4,8 olacağını tahmin ediyordu.

NBS, "Ulusal ekonomi toparlanmanın iyi ivmesini sürdürdü" dedi ve bunu 2024 yılına iyi bir başlangıç olarak nitelendirdi.

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Hang Seng Bank China baş ekonomisti Dan Wang, AFP'ye verdiği demeçte, büyüme rakamlarının piyasa beklentilerini büyük bir farkla aştığını söyleyerek "Tüketim ve konut yatırımı ana etkenlerdi, üretim ve altyapı ise ana motorlardı" dedi. Kendisi, bunun tüketici pazarına ve hizmet sektörüne odaklanmaktan endüstriyel büyümeye doğru temel politika değişimini yansıttığını da sözlerine ekledi.

Ancak emlak piyasasındaki sıkıntılar ekonomi için baskı oluşturmaya devam ediyor. Derecelendirme kuruluşu Fitch geçen hafta ülkenin kredi görünümünü negatife indirdi ve Çin'in daha belirsiz ekonomik beklentilerle mücadele etmesi nedeniyle "Çin'in kamu maliyesi görünümüne yönelik artan riskler" uyarısında bulundu.

Çin'de perakende satışlar 2024'ün ilk iki ayındaki yüzde 5,5'ten yıllık bazda yalnızca yüzde 3,1 artarken, sanayi üretimi Ocak-Şubat dönemindeki yüzde yediye kıyasla yüzde 4,5 arttı. Özellikle işsizlik oranı Şubat ayındaki 5,3'ten Mart ayında yüzde 5,2'ye düştü.

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