  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Perakende satış hacmi Şubat'ta arttı
‹ Önceki Haber Toplam ciro endeksi arttı Toplam ciro endeksi arttı Sonraki Haber › Çin beklentilerin üzerinde büyüdü Çin beklentilerin üzerinde büyüdü

Perakende satış hacmi Şubat'ta arttı

16.04.2024 - 10:16 | Son Güncelleme :
Perakende satış hacmi Şubat'ta arttı | Ekonomi Haberleri

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,3 arttı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %15,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi %5,7 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %25,1 arttı.

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %3,1 arttı, toptan ticaret satış hacmi %1,6 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %3,5 arttı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.548 Değişim: -1,36% Hacim : 101.485 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,4983 Değişim: 0,27%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,5085
Açılış: 32,411
34,5697 Değişim: 0,22%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,6964
Açılış: 34,4942
2.487,34 Değişim: 0,17%
Düşük 2.465,34 16.04.2024 Yüksek 2.500,02
Açılış: 2.483,19
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.