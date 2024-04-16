Perakende satış hacmi Şubat'ta arttı | Ekonomi Haberleri

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,3 arttı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %15,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi %5,7 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %25,1 arttı.

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %3,1 arttı, toptan ticaret satış hacmi %1,6 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %3,5 arttı.

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