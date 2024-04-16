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Toplam ciro endeksi arttı

16.04.2024 - 10:09 | Son Güncelleme :
Toplam ciro endeksi arttı | Genel Haberler

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Şubat ayında yıllık %85,1 arttı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %77,3 arttı, inşaat ciro endeksi %104,0 arttı, ticaret ciro endeksi %83,7 arttı, hizmet ciro endeksi %103,8 arttı.

AYLIK YÜZDE 6,3 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Şubat ayında aylık %6,3 arttı.

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Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %5,6 arttı, inşaat ciro endeksi %8,0 arttı, ticaret ciro endeksi %5,7 arttı, hizmet ciro endeksi %9,6 arttı.


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