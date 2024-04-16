Toplam ciro endeksi arttı | Genel Haberler

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Şubat ayında aylık %6,3 arttı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %77,3 arttı, inşaat ciro endeksi %104,0 arttı, ticaret ciro endeksi %83,7 arttı, hizmet ciro endeksi %103,8 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Şubat ayında yıllık %85,1 arttı.

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