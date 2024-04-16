  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Ticaret Bakanlığı'ndan ihracat tescil açıklaması
‹ Önceki Haber Küresel piyasalarda bugün... Orta Doğu'daki gerginliğin gölgesinde endeksler düşüşte Küresel piyasalarda bugün... Orta Doğu'daki gerginliğin gölgesinde endeksler düşüşte Sonraki Haber › KKM'nin düşüş hızı yavaşladı KKM'nin düşüş hızı yavaşladı

Ticaret Bakanlığı'ndan ihracat tescil açıklaması

16.04.2024 - 12:00 | Son Güncelleme :
Ticaret Bakanlığı'ndan ihracat tescil açıklaması | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı "9 Nisan'dan bu yana İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi ürünlere gümrüklerde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmıyor" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Ticaret Bakanlığı’nın 9 Nisan 2024 tarihinde yayınladığı İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi olan 54 ürün grubundaki 1019 ürüne, 9 Nisan 2024, saat 09.00’dan itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır.

Ayrıca söz konusu 1019 ürünün, antrepolar, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi İsrail’e gönderilmeleri de bu kısıtlama kapsamına dahil edilmiştir.

Haberin Devamı

Hal böyle iken, kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan 2024 tarihinden önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası, sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle, ya da kötü niyetle açıklanabilir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin bu konuda aldığı karar, üzerinde kötü niyetli spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve nettir ve sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve yanlış haberlere itibar etmemelerini ve müsterih olmalarını rica ederiz.

Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk günden beri yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerimizin her zaman her alanda her platformda yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.548 Değişim: -1,36% Hacim : 101.485 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,4983 Değişim: 0,27%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,5085
Açılış: 32,411
34,5697 Değişim: 0,22%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,6964
Açılış: 34,4942
2.487,34 Değişim: 0,17%
Düşük 2.465,34 16.04.2024 Yüksek 2.500,02
Açılış: 2.483,19
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.