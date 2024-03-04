Küresel piyasalarda bugün... Tokyo borsası 40 bin puanı aştı | Piyasa Haberleri

Asya borsaları Pazartesi günü Çin hükümetinin yıllık siyasi toplantısı öncesinde çoğunlukla yükselirken, Japonya'nın gösterge endeksi ilk kez 40.000 seviyesini aştı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Japonya'nın Nikkei 225 hisse endeksi, geçen hafta ABD'nin Wall Street borsalarında yaşanan büyük rallinin ABD endekslerinin yeni zirvelere taşımasının ardından yüzde 0,5 artışla 40.150,00'e yükseldi ve 40.000 seviyesini aştı .

Japonya'daki hisseler, yapay zeka ile ilgili teknolojiye yönelik güçlü talep beklentileri nedeniyle diğer pazarlardaki kazanımları takip etti. Ayrıca, Japonya Merkez Bankası'nın büyümeyi desteklemek için ekonomiye para pompalaması ile devam eden kolay kredi politikaları da bu durumu güçlendirdi.

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Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 16.558,00 puana, Şanghay endeksi ise yüzde 0,2 artışla 3.033,63 puana yükseldi.

Tüm gözler, Pekin Yönetimi'nin zayıflayan Çin ekonomisini desteklemeye yönelik adımları açıklayabileceği Salı günü başlayacak Çin'deki Ulusal Halk Kongresi yıllık toplantısında olacak .

Seul'deki Kospi endeksi yüzde 1,2 artışla 2.672,94 puana yükseldi.

Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,1 düşüşle 7.598,00 puana gerilerken, Bangkok'ta SET %0,1 düşüş yaşadı.

PETROL FİYATLARI

ABD gösterge ham petrolü, 2 sent kayıpla varil başına 79,95 dolara geriledi. Brent ham petrolü 11 sent artışla varil başına 83,66 dolara yükseldi.

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