  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Küresel piyasalarda bugün... Tokyo borsası 40 bin puanı aştı
‹ Önceki Haber Memur ve emekliler dikkat! Zam için ikinci veri açıklandı Memur ve emekliler dikkat! Zam için ikinci veri açıklandı Sonraki Haber › Şubat ayında otomobil satışlarında rekor artış Şubat ayında otomobil satışlarında rekor artış

Küresel piyasalarda bugün... Tokyo borsası 40 bin puanı aştı

04.03.2024 - 10:46 | Son Güncelleme :
Küresel piyasalarda bugün... Tokyo borsası 40 bin puanı aştı | Piyasa Haberleri

Asya borsaları Pazartesi günü Çin hükümetinin yıllık siyasi toplantısı öncesinde çoğunlukla yükselirken, Japonya'nın gösterge endeksi ilk kez 40.000 seviyesini aştı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Japonya'nın Nikkei 225 hisse endeksi, geçen hafta ABD'nin Wall Street borsalarında yaşanan büyük rallinin ABD endekslerinin yeni zirvelere taşımasının ardından yüzde 0,5 artışla 40.150,00'e yükseldi ve 40.000 seviyesini aştı .

Japonya'daki hisseler, yapay zeka ile ilgili teknolojiye yönelik güçlü talep beklentileri nedeniyle diğer pazarlardaki kazanımları takip etti. Ayrıca, Japonya Merkez Bankası'nın büyümeyi desteklemek için ekonomiye para pompalaması ile devam eden kolay kredi politikaları da bu durumu güçlendirdi.

Haberin Devamı

Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 16.558,00 puana, Şanghay endeksi ise yüzde 0,2 artışla 3.033,63 puana yükseldi.

Tüm gözler, Pekin Yönetimi'nin zayıflayan Çin ekonomisini desteklemeye yönelik adımları açıklayabileceği Salı günü başlayacak Çin'deki Ulusal Halk Kongresi yıllık toplantısında olacak .

Seul'deki Kospi endeksi yüzde 1,2 artışla 2.672,94 puana yükseldi.

Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,1 düşüşle 7.598,00 puana gerilerken, Bangkok'ta SET %0,1 düşüş yaşadı.

PETROL FİYATLARI 

ABD gösterge ham petrolü, 2 sent kayıpla varil başına 79,95 dolara geriledi. Brent ham petrolü 11 sent artışla varil başına 83,66 dolara yükseldi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.908 Değişim: 0,00% Hacim : 107.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.908 04.03.2024 Yüksek 9.150
Açılış: 9.139
31,5704 Değişim: 0,00%
Düşük 31,5252 05.03.2024 Yüksek 31,6728
Açılış: 31,5708
34,2978 Değişim: -0,06%
Düşük 34,2443 05.03.2024 Yüksek 34,5415
Açılış: 34,319
2.145,48 Değişim: -0,16%
Düşük 2.142,65 05.03.2024 Yüksek 2.154,07
Açılış: 2.148,95
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.