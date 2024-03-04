Şubat ayında otomobil satışlarında rekor artış | Genel Haberler

2024 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %40,6 oranında arttı. Şubat ayında ise otomobil ve hafif ticari satışları yüzde 30 artarak 105 bin 990 oldu. Bu rakam ile tüm zamanların Şubat satış rekoru gerçekleşmiş oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Şubat ayı otomobil satışları raporunu açıkladı. Buna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,6 oranında artarak 185.691 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre %52,11 oranında artarak 146.318 adet, hafif ticari araç pazarı %9,8 artarak 39.373 adet oldu.

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2024 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Şubat ayına göre %30,6 artarak 105.990 adet oldu ve tüm zamanların Şubat ayı rekoru kırıldı. 2024 Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %39,67artarak 82.277 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %6,6 artarak 23.713 adet oldu.

EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ



Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,7 pay ve 74 bib 143 adetle SUV otomobiller oldu. Onu yüzde 29,7 pay ve 43 bin 509 ile sedan, yüzde 17,8 pay ve 26 bin 51 satışla H/B otomobiller takip etti.

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