Memur ve emekliler dikkat! Zam için ikinci veri açıklandı | Genel Haberler

Şubat ayı enflasyon rakamları memur, memur emeklisi, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı için belirleyici oluyor. İşte zammı belirleyecek ikinci veri açıklandı.

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın ikinci enflasyon verisi açıklandı.

Şubat ayında enflasyon aylık yüzde 4.53 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için de yüzde 4.53 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece ikinci aydan zam yüzde 11.53 olarak belirlendi. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

ASGARİ ÜCRET İÇİN DE BELİRLEYİCİ OLUYOR

Enflasyon oranındaki artış asgari ücrete yapılacak zam için de belirleyici oluyor. Bağlayıcı bir rakam olmasa da Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında satın alma gücü paritesi ele alındığı için enflasyon oranları da gündeme geliyor ve enflasyona göre zam oranları komisyon tarafından açıklanıyor.

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