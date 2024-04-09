Küresel piyasalarda bugün... Endeksler karışık seyirde | Piyasa Haberleri

Avrupa hisse senetleri Salı günü erken işlemlerde düşüş yaşarken, Asya hisse senetleri günü çoğunlukla yükselişte kapandı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Salı günü Almanya'nın DAX endeksi yüzde 0,7 kayıpla 18.185,55 puana geriledi. Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 8.071,74 puana gerilerken Londra'da FTSE 100 yüzde 0,2 artışla 7.958,24 puana yükseldi.

ASYA HİSSELERİ

Asya ticaretinde Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 yüzde 1,1 artışla 39.773,13 puanda sona erdi. Japon yeni zayıfladı, ABD doları 151,91 yen'e yükseldi 34 yılın zirvesi olan 151,94'e yaklaştı.

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Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 artışla 16.828,07 puana yükselirken, Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,1'den az artışla 3.048,54 puana yükseldi.

Güney Kore'de Kospi yüzde 0,5 kayıpla 2.705,16 puana, Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.824,20 puana ulaştı.

WALL STREET BORSALARI

Pazartesi günü S&P 500 yüzde 0,1'den daha az bir düşüşle 5.202,39 puana geriledi. Dow Jones yüzde 0,1'den daha düşük bir düşüşle 38.892,80 puana gerilerken, Nasdaq yüzde 5 puan artışla 16.253,96 puana yükseldi.

PETROL FİYATLARI

Gösterge ABD ham petrolü, 37 sent artışla varil başına 86,79 dolara ulaştı. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 35 sent artışla varil başına 90,73 dolara yükseldi.

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