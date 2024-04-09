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Trabzon - Suudi Arabistan direkt uçuşları başlıyor

09.04.2024 - 14:47 | Son Güncelleme :
Trabzon - Suudi Arabistan direkt uçuşları başlıyor | Genel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon ve Suudi Arabistan arasında direkt uçuşların 4 Haziran'da başlayacağını belirterek, "Yaz dönemi boyunca gerçekleşecek uçuşlarda Trabzon'dan direkt uçuşla hem Cidde'ye hem de Riyad'a seyahat mümkün olacak. Hac ibadeti ve Umre seyahatlerini gerçekleştirecek vatandaşlarımız için de büyük bir kolaylık olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları ile Trabzon ve Suudi Arabistan arasında yaz döneminde yapılmaya başlanacak direkt uçuşlar hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, 4 Haziran'da Trabzon-Cidde uçuşuyla başlayacak olan Suudi Arabistan seferlerinin 30 Eylül 2024 Pazartesi gününe gerçekleştirilecek olan Riyad uçuşuyla Suudi Arabistan uçuşlarının yaz döneminde sona ereceğini açıkladı. Haftalık periyotlarda aynı gün, saat ve sefer numaralarıyla yaz dönemi boyunca uçuşların tekrar edileceğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Trabzon'dan Cidde ve Riyad'a karşılıklı haftada 5 sefer yapılacak. Salı ve perşembe günleri saat 09.55'de Trabzon Havalimanı'ndan kalkacak uçaklarımız çarşamba, cuma ve pazar günleri ise saat 09.15'te kalkış yapacak. Seferler, ülkemizin hem turizmine hem ekonomisine büyük katkı sağlayacak" dedi.

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'TRABZON'UN TİCARET VE TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK'

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yapılan görüşmeler ile Türkiye ile Suudi Arabistan'ın Elektronik Vize uygulamasına geçtiğini de anımsatan Uraloğlu, "Elektronik vize uygulamasıyla ile vatandaşlarımız 5 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde vize alabilecek ya da Suudi Arabistan'da herhangi bir havalimanına gittiğinde de vize işlemini gerçekleştirebilecek. Bu sayede Trabzonlu vatandaşlarımız sanki şehirlerarası yolculuk yapar gibi Cidde ve Riyad'a gidebilecek. Ayrıca Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki vize kolaylığı ile birlikte bu seferlerin başlaması başta Trabzon olmak üzere bölge şehirlerin turizmine ve ticaretine de önemli katkı sağlayacak. Karşılıklı seferler ile Riyad ve Cidde'den de Trabzon'a da binlerce turist gelecek. Hem elektronik vize hem de Trabzon’dan Riyad ve Cidde'ye direk seferlerin konulması iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceği gibi Hac ibadeti ve Umre seyahatlerini gerçekleştirecek vatandaşlarımız için de büyük bir kolaylık olacak. Trabzon başta olmak üzere bölge şehirlerimizdeki vatandaşlarımız için de büyük kolaylık sağlanmış olacak" diye konuştu.


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