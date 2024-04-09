Akkuyu NGS'de yeni gelişme... Devreye alma çalışmaları başladı | Genel Haberler

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesinde tam kapsamlı devreye alma çalışmaları başladı

Rusya Nükleer Enerji Ajansı (Rosatom), Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesinin inşasında son aşamaya gelindiğini ve devreye alma çalışmalarının başladığını duyurdu.

Rosatom bugün yaptığı açıklamasında “Türkiye'de inşaatı devam eden Akkuyu NGS'nin 1. Ünitesinde bir diğer önemli aşama olan devreye alma ve işletmeye alma çalışmaları başladı” dedi. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve yöneticilerden oluşan bir heyetin Akkuyu inşaat sahasını ziyaret ettiği ve denetleme yaptığı ifade edildi. Rosatom heyetinin, 1. Ünite'nin nükleer ve türbin adası tesislerinin yanı sıra Akkuyu NGS'nin kıyı hidrolik mühendislik yapılarını da denetlediği belirtildi.

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