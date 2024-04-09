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Güney Kore'den 7 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı

09.04.2024 - 14:29 | Son Güncelleme :
Güney Kore'den 7 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı | Teknoloji Haberleri

Güney Kore, 2027 yılına kadar yapay zeka teknolojilerine 7 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin son teknoloji yarı iletkenlerde küresel lider olma çabasıyla 2027 yılına kadar yapay zekaya yaklaşık 7 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Ülke yapay zeka teknolojilerinde kullanılan çipleri üreten ve dünyanın en iyi bellek yongası üreticisi şirketlerinden olan Samsung ve SK Hynix'e ev sahipliği yapıyor.

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Yarı iletken endüstrisi, Güney Kore'nin ihracata dayalı ekonomisinin önemli bir direği. Yoon, yetkililerin ve teknoloji sektörü yöneticilerinin katıldığı bir toplantıda, yönetiminin ülkenin yapay zeka çipleri konusunda dünyaya liderlik etmesini istediğini söyledi. Devlet Başkanı Yoon'un ofisi toplantıya Samsung, SK Hynix, teknoloji devi Naver ve AI çip girişimi SAPEON'dan temsilcilerin katıldığını açıkladı. 

Yoon, "Yarı iletken endüstrisinin geleceğinin yapay zekaya bağlı olduğunu söylemek abartı olmaz. 2027 yılına kadar yapay zeka ve yapay zeka yarı iletken alanlarına 9,4 trilyon won (6,94 milyar dolar) yatırım yapacağız" dedi ve "Yenilikçi yapay zeka yarı iletken şirketlerinin büyümesine yardımcı olmak için" 1,4 trilyon won (1 milyar dolar) tutarında ayrı bir fon kuracağız" diye ekledi.

Güney Kore Ticaret bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre, Mart ayında yarı iletken ihracatı 11,7 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar neredeyse iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve Güney Kore'nin toplam ihracatının beşte biri oldu.

Yarı iletkenler, mutfak aletlerinden cep telefonlarına, arabalardan silahlara kadar her şeyde kullanılan, küresel ekonominin can damarı. ChatGPT ve diğer üretken yapay zeka ürünlerinin başarısı sayesinde yapay zeka sistemlerini güçlendiren gelişmiş çiplere olan talep hızla arttı.


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