Küresel piyasalarda bugün... Asya borsaları karışık seyrederken Avrupa'da endeksler yükselişte | Piyasa Haberleri

Salı günü Wall Street'te S&P 500 endeksi 57,33 puan artışla 5.175,27 puana yükseldi. Dow Jones endeksi 235,83 puan yükselişle 39.005,49 puana, Nasdaq ise 246,36 puanartışla 16.256,64 puana yükseldi.

Londra'nın FTSE 100 endeksi, İngiltere ekonomisinin Aralık ayındaki ılımlı daralmanın ardından Ocak ayında yüzde 0,1 büyümesiyle yüzde 0,1 artışla 7.753,30 puana yükseldi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 8.099,71 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,1 artışla 17.991,17 puana yükseldi.

Avustralya S&P/ASX 200 endeksi %0,2 artışla 7.729,40 puana yükseldi. Güney Kore'nin Kospi endeksi yaklaşık %0,5 artışla 2.694,60 puana ulaştı. Ancak Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 sabah kazançlarını kaybederek öğleden sonraki işlemlerde %0,3 kayıpla 3.054,28'e geriledi.

Asya piyasaları Çarşamba günü yatırımcıların Wall Street borsalarına ayak uydurmakta zorlanmasıyla karışık seyretti. Avrupa borsaları ise İngiltere'den gelen büyüme verisinin etkisiyle yükselişle açıldı.

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