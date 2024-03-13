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Küresel piyasalarda bugün... Asya borsaları karışık seyrederken Avrupa'da endeksler yükselişte

13.03.2024 - 11:55 | Son Güncelleme :
Küresel piyasalarda bugün... Asya borsaları karışık seyrederken Avrupa'da endeksler yükselişte | Piyasa Haberleri

Asya piyasaları Çarşamba günü yatırımcıların Wall Street borsalarına ayak uydurmakta zorlanmasıyla karışık seyretti. Avrupa borsaları ise İngiltere'den gelen büyüme verisinin etkisiyle yükselişle açıldı.

Avustralya S&P/ASX 200 endeksi %0,2 artışla 7.729,40 puana yükseldi. Güney Kore'nin Kospi endeksi yaklaşık %0,5 artışla 2.694,60 puana ulaştı. Ancak Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 sabah kazançlarını kaybederek öğleden sonraki işlemlerde %0,3 kayıpla 3.054,28'e geriledi.

Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,5 artışla 17.183,94 puana ulaşırken, Şangay Bileşik endeksi yüzde 0,1'in altında düşüşle 3.054,28 puana geriledi.

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AVRUPA BORSALARI 

Avrupa'nın ana borsaları, Asya'daki karışık performansın ardından, İngiltere'de resesyonun sona ermesi umutlarını artırmasıyla Çarşamba günü işlem başlangıcında yükseldi.

Londra'nın FTSE 100 endeksi, İngiltere ekonomisinin Aralık ayındaki ılımlı daralmanın ardından Ocak ayında yüzde 0,1 büyümesiyle yüzde 0,1 artışla 7.753,30 puana yükseldi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 8.099,71 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,1 artışla 17.991,17 puana yükseldi.

WALL STREET 

Salı günü Wall Street'te S&P 500 endeksi 57,33 puan artışla 5.175,27 puana yükseldi. Dow Jones endeksi 235,83 puan yükselişle 39.005,49 puana, Nasdaq ise 246,36 puanartışla 16.256,64 puana yükseldi.

PETROL FİYATLARI 

ABD ham petrolü 62 sent artışla varil başına 78,18 dolara yükseldi. Brent ham petrolü 62 sent artışla varil başına 82,54 dolara yükseldi.


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