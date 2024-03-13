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Kuyumculardan kesme altın uyarısı... 'Ucuzluğuna kanıp almayın'

13.03.2024 - 12:50 | Son Güncelleme :
Kuyumculardan kesme altın uyarısı... 'Ucuzluğuna kanıp almayın' | Altın Haberleri

Altın fiyatlarında hareketli günler yaşanırken gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. Ancak kuyumcular altın almak isteyen vatandaşları sertifikasız kesme altın konusunda uyarıyor. Altın satıcıları bu tarz altınların satışında sorunlar doğacağının altını çizmekte.

Uluslararası piyasalardaki hareketler yatırımcıların yönünü altına çeviriyor. Gram altın rekor kırarken kuyumculardan da altın almak isteyen vatandaşlara çok önemli bir uyarı geldi. Merdiven altı diye tabir edilen yerlerden ucuz diye tercih edilerek alınan kesme altının, daha sonra bozdurmak istendiğinde sıkıntı oluşturabileceğine dikkat çeken kuyumcular, gram altın alırken mutlaka sertifikalı olması uyarısında bulundu.

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Trabzon'da hizmet veren Nevzat Kuyumculuk Genel Müdürü Erhan Şakar, gram altın fiyatının son bir haftada 100 TL civarında bir artış gösterdiğine dikkat çekti. Şakar "Altın bir son haftada gram fiyatı 100 TL civarında bir artış gösterdi. Yatırımcı şu anda daha çok altına yöneliyor çünkü dövizden daha çok kazandırıyor. Fiyatlar yükseldiği için alan daha çok. Bozdurmak isteyenler ise fiyatın biraz daha artmasını bekliyor." dedi.

GÜVENİLİR YERLERDEN ALTIN ALSINLAR

Merdiven altı diye tabir edilen yerlerde satılan kesme altının güvenilir olmadığını kaydeden Şakar, "Güvenilir altın almak isteyenler mağazalardan almalarını tavsiye ediyoruz. Merdiven altı dediğimiz yerlerden ucuza, kesme altın dediğimiz sertifikasız, garantisiz bilmediği altını almalarını tavsiye etmiyoruz. Çünkü kuyumcuya bozmak için geldiklerinde sıkıntı yaşayacaklar. Mağazacılar olarak kesme altın ne alıyoruz ne de satıyoruz. Bunlar atölyeler arası dönen altındır. Yatırımcının kesme altın denilen altını almasını tavsiye etmiyoruz. Ucuzuna kanıp kesme altın almasın. Sertifikalı garantili altını mağazadan alsın. Merdiven altı dediğimiz yerlerden ucuzuna kanıp almasınlar" diye konuştu.

TRABZON HASIRININ FİYATI OTOMOBİLLERLE YARIŞIYOR

Atının gram fiyatının her geçen gün artması neredeyse otomobil fiyatına ulaşan dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon Hasır bileziğini etkilediğini kaydeden Şakar, "Altın artışıyla birlikte Trabzon burması, Trabzon hasırının fiyatı artıyor. Trabzon hasırının fiyatı takım olarak 300, 400 ve 500 bin TL’ye kadar kalınlığına göre fiyatı değişebiliyor. Bir önceki fiyatına göre 20-30 bin TL zamlandı" şeklinde konuştu.


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