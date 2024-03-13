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İngiltere resesyondan çıkıyor mu?

13.03.2024 - 11:03 | Son Güncelleme :
İngiltere resesyondan çıkıyor mu? | Ekonomi Haberleri

2023 yılı sonunda resesyona (ekonomik durgunluk) giren İngiltere, Ocak ayında yüzde 0,1 büyüdü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Çarşamba günü yayınlanan aylık resmi veriler, İngiltere ekonomisinin geçen yılın sonlarında resesyona girmesinin ardından Ocak ayında zayıf bir büyümeye geri döndüğünü gösterdi.

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamada, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 0,2 arttığı belirtildi. Ülke ekonomisi Aralık ayında yüzde 0,1 daralmıştı. İlk çeyrekteki genişleme resesyonun sona erdiğinin sinyalini verebilir.


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