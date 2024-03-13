İngiltere resesyondan çıkıyor mu? | Ekonomi Haberleri

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamada, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 0,2 arttığı belirtildi. Ülke ekonomisi Aralık ayında yüzde 0,1 daralmıştı. İlk çeyrekteki genişleme resesyonun sona erdiğinin sinyalini verebilir.

Çarşamba günü yayınlanan aylık resmi veriler, İngiltere ekonomisinin geçen yılın sonlarında resesyona girmesinin ardından Ocak ayında zayıf bir büyümeye geri döndüğünü gösterdi.

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