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'Ünlülerin adasının sahibi' olarak biliniyor... Larry Ellison'un serveti bir günde 15 milyar dolar arttı

13.03.2024 - 10:32 | Son Güncelleme :
'Ünlülerin adasının sahibi' olarak biliniyor... Larry Ellison'un serveti bir günde 15 milyar dolar arttı | Ekonomi Haberleri

ABD'li yazılım devi Oracle'ın hisselerinin artması ile şirketin kurucusu Larry Ellison, bir günde 15 milyar dolar kazandı. Dünyanın en zengin yedinci kişisi olan Ellison, Hawaii'de neredeyse Yalova ilinin yarısı büyüklüğünde bir ada sahibi olması ile de biliniyor. Ada Will Smith, Cindy Crawford ve Jessica Alba gibi ünlülerinin gözde tatil merkezlerinden biri. Öz annesi ile ilk defa 48 yaşında tanışan Ellison ilginç bir hayat hikayesine sahip.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Ünlü milyarder Larry Ellison, sahibi olduğu yazılım şirketi Oracle'ın hisselerinin son iki yılın en yüksek artışını kaydetmesinin ardından bir günde 15 milyar dolar kazanç elde etti.

CNBC'nin haberine göre Oracle’ı 1977′de kuran Ellison, 146 milyar dolar değerindeki hissesiyle şirketin en büyük hissedarı olmaya devam ediyor. Bloomberg milyarderler endeksine göre Ellison dünyanın en zengin yedinci kişisi konumunda. Ellison, listede ünlü yatırımcı Warren Buffett'in hemen önünde yer alıyor. 

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Oracle hisseleri, şirketin üçüncü çeyrekte analistlerin beklentilerini aşan gelir açıklamasının ardından yüzde 12 artışla 127,54 dolardan kapandı. Şirketin bulut hizmetleri ve lisans destek segmentindeki geliri tahminlerin üzerine çıkarak yüzde 12 arttı. Yapay zeka teknolojilerine olan ilgi, şirketin hisselerinin değerlenmesini sağlayan en büyük nedenlerden biri. 

DEVASA VERİ MERKEZLERİ İNŞA EDİLİYOR 

Halen Oracle’ın baş teknoloji sorumlusu olarak görev yapan Ellison, "Çok sayıda veri merkezi inşa ediyoruz. Bu veri merkezlerinden bazıları dünyadaki en büyük yapay zeka veri merkezleri olacak" dedi 

Geçen yıl Oracle hisseleri yüzde 52 artış göstererek Ellison’ın değerini yaklaşık 50 milyar dolar artırdı. Şirketin hisseleri son 12 ayda yüzde 34 değer kazanan S&P 500 endeksinin üzerinde performans sergiledi.

ŞİRKET 1977'DE KURULDU 

80 yaşındaki Ellison, kariyerine çeşitli şirketlerde bilgisayar programcısı olarak başladı. 1977 yılında Ellison, Oracle'ı SDL (Software Development Laboratories) adı altında kurdu. Şirket 1983'te adını Oracle Systems, 1995'te de Oracle olarak değiştirdi. Firma zaman içinde birçok yazılım firmasını bünyesine katarak büyüdü.

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Oracle, daha çok çevrimiçi işlem işleme, veri ambarı oluşturma ve oluşturulan iş yüklerini çalıştırma için kullanılan dünyaca ünlü Oracle veri tabanını geliştirmesi ile biliniyor. Şirketin ABD hükümeti, Suudi Arabistan, ABD gizli servisi CIA gibi birçok büyük müşterisi bulunuyor. 

Oracle, 2019 da ezeli rakibi Microsoft ile sonunda ortaklık yoluna giderek Amazon'un servislerine karşı bir bulut yazılımı geliştirdi. Şirket 2021 yılında merkezini Kaliforniya'dan Teksas'a taşıdı. Forbes'e göre Ellison'un serveti 157 milyar doları aşıyor.

HAWAII'DE ADA SAHİBİ 

Ellison ayrıca Hawaii Takım Adaları'ndan Lanai Adası'nın sahibi olması ile de biliniyor. 345 kilometrekare büyüklüğündeki adayı Ellison 300 milyon dolara satın almıştı. Adaya lüks evler ve oteller inşa ettiren Ellison, adayı ünlülerin uğrak yeri olan bir turizm cennetine çevirdi. Lanai'de Will Smith, Cindy Crawford, Jessica Alba gibi yıldızların tatil yaptığı biliniyor. Adada bir evin ortalama fiyatı 7 milyon doların üzerinde alıcı buluyor. Ancak sayısı 3 bini aşan ada yerlileri, Ellison'un bu adımları yüzünden ünlü iş insanını dava etti.

ANNESİ İLE 48 YAŞINDA TANIŞTI 

1944 yılında doğan Ellison'un ise hayatında ilginç hikayeler bulunuyor. Dayısı ve teyzesi tarafından büyütülen Ellison, gerçek annesi ile ancak 48 yaşında ilk defa karşılaşabildi.


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