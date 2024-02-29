Küresel piyasalarda bugün... Asya borsaları karışık seyrederken Avrupa'da endeksler yükselişte | Piyasa Haberleri

Wall Street'te teknoloji hisselerinin satışlarının göstergeleri düşürmesinin ve Bitcoin'deki yükselişin ardından Perşembe günü Asya'da hisseler karıştı. Avrupa borsaları ise yükselişle açıldı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



Tokyo'nun Nikkei 225 endeksi, Japonya perakende satışların beklenenden daha güçlü olmasına rağmen Ocak ayında fabrika üretiminin Mayıs 2020'den bu yana en hızlı düşüşünü göstermesinin ardından yüzde 0,1 düşüşle 39.166,19 puan seviyesine geriledi.

Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,4 artışla 16.604,18 puana, Şanghay endeksi ise yüzde 1,9 artışla 3.012,68 puana yükseldi. Shenzhen endeksi ise yüzde 3,4 arttı.

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Çin teknoloji devi Baidu, yapay zeka alanındaki rakiplerine ayak uydurmaya çalışırken artan harcamalar nedeniyle kârının Ekim-Aralık çeyreğinde yüzde 48 düştüğünü açıkladı. Bu açıklamadan sonra Baidu hisseleri yüzde 6,9 düştü

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 kayıpla 2.642,36 puana, Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi ise yüzde 0,5 artışla 7.698,70 puana yükseldi. Bangkok'taki SET yüde 0,4 kayıp yaşarken ve Hindistan'daki Sensex yüzde 0,1 arttı.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞTE

Avrupa'nın ana borsaları Perşembe günü Asya'daki kazanımların ardından ve Fed'in faiz indirimi zaman çizelgesini çizmeye yardımcı olacak temel ABD enflasyon verileri öncesinde yükselişle açıldı. Londra'nın gösterge FTSE 100 hisse endeksi yüzde 0,2 artışla 7.637,68 puana yükseldi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.967,93 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,1 artışla 17.625,25 puana yükseldi.

WALL STREET

Çarşamba günü S&P 500 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 5.069,76 puana geriledi. Dow Jones yüzde 0,1 düşüşle 38.949,02 puana, Nasdaq ise yüzde 0,5 düşüşle 15.947,74 puana geriledi.

Kripto para borsası Coinbase, Bitcoin'in fiyatı yükselmeye devam ederken yüzde 0,8 değer kazandı. Bitcoin'e yatırım yapmayı kolaylaştıran yeni borsada işlem gören fonlar, kripto para birimine olan ilgiyi artırdı. BlackRock'un iShares Bitcoin fonu tek başına 7 milyar dolara ulaştı.

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Bitcoin'in fiyatı 2021'den bu yana ilk kez Çarşamba günü kısa süreliğine 64 bin doların üzerine çıktı. Bu yıl şu ana kadar yüzde 40'tan fazla yükselen Bitcoin, 69 bin dolarlık rekoruna yaklaşıyor.

Perşembe günkü diğer işlemlerde ABD gösterge ham petrolü, New York Ticaret Borsası'ndaki elektronik ticarette 2 sent artışla varil başına 78,56 dolara ulaştı.

PETROL FİYATLARI

Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 1 sent artışla varil başına 82,16 dolara yükseldi.

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