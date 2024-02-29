  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • ABD'nin F-16 mektubu Ankara'ya ulaştı
‹ Önceki Haber Küresel piyasalarda bugün... Asya borsaları karışık seyrederken Avrupa'da endeksler yükselişte Küresel piyasalarda bugün... Asya borsaları karışık seyrederken Avrupa'da endeksler yükselişte Sonraki Haber › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Büyüme performansı 14 çeyrektir kesintisiz sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Büyüme performansı 14 çeyrektir kesintisiz sürüyor.

ABD'nin F-16 mektubu Ankara'ya ulaştı

29.02.2024 - 12:17 | Son Güncelleme :
ABD'nin F-16 mektubu Ankara'ya ulaştı | Genel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebimize ilişkin, ABD tarafından gönderilen taslak teklif ve kabul mektupları Bakanlığımıza ulaşmıştır. İlgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmelere başlamıştır" dedi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli savunma sanayi ürünleri ile Silahlı Kuvvetler'in caydırıcılığının her geçen gün arttığını aktaran Tuğamiral Aktürk, şöyle konuştu:

ABD TASLAK TEKLİF MEKTUBU BAKANLIĞA ULAŞTI 

"Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebimize ilişkin ABD tarafından gönderilen taslak teklif ve kabul mektupları Bakanlığımıza ulaşmıştır. İlgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmelere başlamıştır. Ayrıca, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) kaynaklı başlatılan ve Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ ana yükleniciliğinde devam eden 'Malaman' mayınının tam ölçekli patlatma provası, geçtiğimiz hafta içerisinde başarıyla gerçekleştirilmiştir. 'Malaman' deniz mayınının Deniz Kuvvetleri'mizin envanterine girmesiyle bu konudaki dışa bağımlılık da sona erecektir. Yine, Bakanlığımıza bağlı ASFAT (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ) ana yükleniciliğinde yürütülen Açık Deniz Karakol Gemileri Projesi'nin ilk gemisi 'TCG Akhisar'ın denize inişi sonrası, önemli bir aşama olan havuzlama süreci, 23 Şubat'ta tamamlanmıştır. Sonuç olarak başta Türk Silahlı Kuvvetleri'miz olmak üzere Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda, terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda, kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir."

Haberin Devamı

EUROFİGHTER'DA ALMANYA'NIN OLUMLU YAKLAŞIMI BEKLENİYOR

Haberin Devamı

Bakanlık kaynakları, ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu süreci ile ilgili soru üzerine, Türk ve Amerikan taraflarının incelemelerini tamamlamalarının ardından bir araya geleceklerini, ortak inceleme ve değerlendirmeler sonrasında anlaşmanın nihayetlendirileceği ve takvimin işlemeye başlayacağını belirtti. Fiyatlandırmanın, liste ve ürünler üzerinden yapılacağı kaydedilerek, üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin Türkiye'de yapılmasının ABD makamlarına iletildiği bildirildi. Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in İngiltere ziyaretinde, Eurofighter savaş uçaklarının tedariki konusunun gündem başlıklarından biri olduğu belirtildi. Eurofighter konsorsiyumu ülkelerinden Almanya'nın bu konudaki olumlu yaklaşımının beklendiği İngiltere ve üretici firma temsilcileri ile teknik görüşmelere devam edildiği vurgulandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.014 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
999 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.