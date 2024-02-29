ABD'nin F-16 mektubu Ankara'ya ulaştı | Genel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebimize ilişkin, ABD tarafından gönderilen taslak teklif ve kabul mektupları Bakanlığımıza ulaşmıştır. İlgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmelere başlamıştır" dedi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli savunma sanayi ürünleri ile Silahlı Kuvvetler'in caydırıcılığının her geçen gün arttığını aktaran Tuğamiral Aktürk, şöyle konuştu:

ABD TASLAK TEKLİF MEKTUBU BAKANLIĞA ULAŞTI

"Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebimize ilişkin ABD tarafından gönderilen taslak teklif ve kabul mektupları Bakanlığımıza ulaşmıştır. İlgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmelere başlamıştır. Ayrıca, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) kaynaklı başlatılan ve Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ ana yükleniciliğinde devam eden 'Malaman' mayınının tam ölçekli patlatma provası, geçtiğimiz hafta içerisinde başarıyla gerçekleştirilmiştir. 'Malaman' deniz mayınının Deniz Kuvvetleri'mizin envanterine girmesiyle bu konudaki dışa bağımlılık da sona erecektir. Yine, Bakanlığımıza bağlı ASFAT (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ) ana yükleniciliğinde yürütülen Açık Deniz Karakol Gemileri Projesi'nin ilk gemisi 'TCG Akhisar'ın denize inişi sonrası, önemli bir aşama olan havuzlama süreci, 23 Şubat'ta tamamlanmıştır. Sonuç olarak başta Türk Silahlı Kuvvetleri'miz olmak üzere Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda, terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda, kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir."

Haberin Devamı

EUROFİGHTER'DA ALMANYA'NIN OLUMLU YAKLAŞIMI BEKLENİYOR

Haberin Devamı

Bakanlık kaynakları, ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu süreci ile ilgili soru üzerine, Türk ve Amerikan taraflarının incelemelerini tamamlamalarının ardından bir araya geleceklerini, ortak inceleme ve değerlendirmeler sonrasında anlaşmanın nihayetlendirileceği ve takvimin işlemeye başlayacağını belirtti. Fiyatlandırmanın, liste ve ürünler üzerinden yapılacağı kaydedilerek, üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin Türkiye'de yapılmasının ABD makamlarına iletildiği bildirildi. Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in İngiltere ziyaretinde, Eurofighter savaş uçaklarının tedariki konusunun gündem başlıklarından biri olduğu belirtildi. Eurofighter konsorsiyumu ülkelerinden Almanya'nın bu konudaki olumlu yaklaşımının beklendiği İngiltere ve üretici firma temsilcileri ile teknik görüşmelere devam edildiği vurgulandı.

Etiketler