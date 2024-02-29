Bitcoin devi Coinbase'a şok! Müşterilerden 'hesaplarım sıfırlandı' iddiası... | Bitcoin Haberleri

Dünyaca ünlü kripto para borsası Coinbase müşterileri, hesaplarının sıfırlandığını gösteren görseller paylaştı. Coinbase iddiaları doğrulayarak varlıkların güvende olduğunu ve sorunun giderilmeye başlandığını açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Kripto para ticaret platformu Coinbase, bazı müşterilerinin hesap bakiyelerinin Çarşamba günü sıfıra düştüğünü doğruladı. Şirket müşterilerinin varlıklarının hala hesaplarında olduğundan emin olmak için harekete geçti.

Günün erken saatlerinde aralarında X'in de bulunduğu sosyal medya sitelerinde konu ile ilgili düzinelerce paylaşımda bulunuldu. Müşterilerin paylaştığı ekran görüntüleri Coinbase hesap bakiyelerinin sıfıra düştüğünü gösteriyordu.

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Firma, haberin yayınlanmasından kısa bir süre sonra AFP'ye , "Bazı kullanıcıların Coinbase hesaplarında sıfır bakiye görebileceğinin ve satın alma veya satma sırasında hatalar yaşayabileceğinin farkındayız." dedi.

VARLIKLARINIZ GÜVENDE

Olay, dünyanın en tanınmış ve en değerli dijital para birimi olan Bitcoin'in Kasım 2021'den bu yana ilk kez sembolik 60.000 dolar sınırını aştığı gün meydana geldi.

Olay haberi Coinbase hisselerini Wall Street'te sert bir şekilde etkiledi. İlk işlemlerde yüzde yükselen şirket hisseleri haberin yayılması ile düştü.

Daha sonra web sitesinde yayınlana açıklamada Coinbase, sitedeki faaliyetlerin normalleşmeye başladığını söyledi. Şirketten "Sistemlerimizi izlemeye ve güncellemeler sağlamaya devam edeceğiz" açıklaması yapıldı.

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