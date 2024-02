Küresel piyasalarda bugün... Asya borsaları karışık seyirde, ABD'de endeksler düşüşte | Piyasa Haberleri

Teknoloji hisselerinin desteği ile Çin borsaları yükselirken Asya'nın diğer endeksleri düştü. ABD'de endeksler ise faiz indirimi konusundaki endişelerin etkisiyle günü düşüşle kapattı.

Çin hisse senetleri, bir hükümet yatırım fonunun hisse alımlarını artıracağını açıklaması ve Devlet Başkanı Xi Jinping'in piyasaları görüşmek üzere yetkililerle bir araya geleceğini belirtmesi üzerine yükseldi.

Hong Kong'daki Hang Seng endeksi Alibaba ve JD.com gibi teknoloji hisseleri sayesinde yüzde 4 artışla 16.133,60 puana yükseldi.

Şanghay endeksi yüzde 3,2 artışla 2.789,49 puana yükseldi. Shenzhen endeksi yüzde 6,2 oranında arttı

Asya'nın diğer bölgelerinde Tokyo'nun Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 36.160,66 puana, Güney Kore'nin Kospi endeksi ise yüzde 0,6 kayıpla 2.576,20 puana geriledi.

Avustralya S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 7.581,60 puana geriledi

Bangkok'ta SET yüzde 1 kazanırken Hindistan'ın Sensex endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

ABD'DE ENDEKSLER GERİLEDİ

Pazartesi günü Wall Street'te hisse senetleri, Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı ile ilgili endişelerle geriledi.

S&P 500 Cuma günü belirlenen tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 0,3 düşüşle 4.942,81 puana geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,7 düşüşle 38.380,12 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 15.597,68 puana geriledi.

PETROL YÜKSELİŞTE

ABD gösterge ham petrolü, New York Ticaret Borsası'nda 26 sent artışla varil başına 73,04 dolara ulaştı. Brent ham petrolü 29 sent artışla varil başına 78,28 dolara yükseldi.

