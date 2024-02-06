  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Küresel piyasalarda bugün... Asya borsaları karışık seyirde, ABD'de endeksler düşüşte
‹ Önceki Haber Altın fiyatları ne durumda? Kapalıçarşı gram altın fiyatlarında son durum Altın fiyatları ne durumda? Kapalıçarşı gram altın fiyatlarında son durum Sonraki Haber › Zarar açıklayan UBS'den 1 milyar dolarlık hisse geri alım duyurusu Zarar açıklayan UBS'den 1 milyar dolarlık hisse geri alım duyurusu

Küresel piyasalarda bugün... Asya borsaları karışık seyirde, ABD'de endeksler düşüşte

06.02.2024 - 12:21 | Son Güncelleme :
Küresel piyasalarda bugün... Asya borsaları karışık seyirde, ABD'de endeksler düşüşte | Piyasa Haberleri

Teknoloji hisselerinin desteği ile Çin borsaları yükselirken Asya'nın diğer endeksleri düştü. ABD'de endeksler ise faiz indirimi konusundaki endişelerin etkisiyle günü düşüşle kapattı.

Çin hisse senetleri, bir hükümet yatırım fonunun hisse alımlarını artıracağını açıklaması ve Devlet Başkanı Xi Jinping'in piyasaları görüşmek üzere yetkililerle bir araya geleceğini belirtmesi üzerine yükseldi. 

Hong Kong'daki Hang Seng endeksi Alibaba ve JD.com gibi teknoloji hisseleri sayesinde yüzde 4 artışla 16.133,60 puana yükseldi.

Şanghay endeksi yüzde 3,2 artışla 2.789,49 puana yükseldi. Shenzhen endeksi yüzde 6,2 oranında arttı 

Haberin Devamı

Asya'nın diğer bölgelerinde Tokyo'nun Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 36.160,66 puana, Güney Kore'nin Kospi endeksi ise yüzde 0,6 kayıpla 2.576,20 puana geriledi.

Avustralya S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 7.581,60 puana geriledi

Bangkok'ta SET yüzde 1 kazanırken Hindistan'ın Sensex endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

ABD'DE ENDEKSLER GERİLEDİ 

Pazartesi günü Wall Street'te hisse senetleri, Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı ile ilgili endişelerle geriledi. 

S&P 500 Cuma günü belirlenen tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 0,3 düşüşle 4.942,81 puana geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,7 düşüşle 38.380,12 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 15.597,68 puana geriledi.

PETROL YÜKSELİŞTE 

ABD gösterge ham petrolü, New York Ticaret Borsası'nda 26 sent artışla varil başına 73,04 dolara ulaştı. Brent ham petrolü 29 sent artışla varil başına 78,28 dolara yükseldi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.833 Değişim: 0,65% Hacim : 65.073 Mio.TL Son veri saati : 14:24
Düşük 8.751 06.02.2024 Yüksek 8.852
Açılış: 8.811
30,5723 Değişim: 0,06%
Düşük 30,3965 06.02.2024 Yüksek 30,7999
Açılış: 30,5552
32,8485 Değişim: -0,03%
Düşük 32,6721 06.02.2024 Yüksek 33,1326
Açılış: 32,8594
1.991,25 Değişim: 0,08%
Düşük 1.979,02 06.02.2024 Yüksek 2.008,81
Açılış: 1.989,70
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.