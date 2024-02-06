Altın fiyatları ne durumda? Kapalıçarşı gram altın fiyatlarında son durum | Emtia Haberleri

Küresel piyasalarda altının onsu yatay bir seyir izleyerek 2025 dolardan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise Kapalıçarşı'da 2065 TL'den satılıyor.

Altın yatırımcıları gözünü ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına odaklanmış durumda. Uluslararası piyasalarında altının onsu yatay bir seyir izleyerek 2025 dolar seviyesinden alıcı buluyor.



YURT İÇİ PİYASALARDA ALTIN FİYATLARI



Peki Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne durumda?



İstanbul Kapalıçarşı'da altının gramı 2042 TL'den alınıp 2065 TL'den satılıyor.



Çeyrek altın alış fiyatı 3356 TL satış fiyatı 3445 TL



Tam altın alış fiyatı 13361 TL satış fiyatı 13532 TL



Ata altın alış fiyatı 13752 TL satış fiyatı 13904 TL

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