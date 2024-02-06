Zarar açıklayan UBS'den 1 milyar dolarlık hisse geri alım duyurusu | Ekonomi Haberleri

İsviçreli bankacılık devi UBS, 2023'ün dördüncü çeyreğinde beklenenden düşük zarar açıklarken 1 milyar dolara varan hisse geri alımlarına başlayacağını da duyurdu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



İsviçreli bankacılık devi UBS, rakibi Credit Suisse'i satın almasının ardından yeniden yapılandırma maliyetlerinin etkisiyle 2023'ün dördüncü çeyreğinde 279 milyon dolar zarar açıkladı. Açıklanan zarar tahmin edilenin altında kaldı. 2023'Ün üçüncü çeyreğinde UBS, 785 milyon dolarla beklenenden daha büyük bir net zarar açıklamıştı.

Haberin Devamı

Öte yandan banka 1 milyar dolara varan hisse geri alımlarına yeniden başlayacağını duyurdu. Hisse geri alımlarının yanı sıra UBS, hisse başına yıllık %27 artışla 0,70 dolar temettü teklif etmeyi planlıyor.

Dördüncü çeyrek ve 2023 yılının tamamına ait kazanç raporlarını açıklayan banka, geçen yıl birleşik bankalar arasında 4 milyar dolar maliyet tasarrufu elde ettiğini söyledi. Banka ayrıca tasarrufların 2026 yılına kadar 13 milyar dolara çıkmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

Etiketler