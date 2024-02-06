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Lufthansa'dan grev açıklaması: Yarın uçuşların yüzde 90'ı iptal edilecek

06.02.2024 - 14:43 | Son Güncelleme :
Lufthansa'dan grev açıklaması: Yarın uçuşların yüzde 90'ı iptal edilecek | Genel Haberler

Alman havacılık devi Lufthansa, yarın (7 Şubat Çarşamba) gerçekleşecek uçuşlarının yüzde 90'ının yer hizmeleri personelinin grevi nedeniyle iptal edeceğini açıladı. İptalden Berlin, Münih, Frankfurt, Düsseldorf ve Hamburg gibi büyük havalimanları etkilenecek.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Almanya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Lufthansa, uçuş programının yüzde 90'a kadarının Çarşamba günü (7 Şubat) başlayacak havalimanlarındaki yer personelinin grevi nedeniyle iptal edileceğini açıkladı. Havacılık sendikası Verdi'nin bu hafta yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 25 bin personel, sabah saat 04:00'ten itibaren yaklaşık 27 saat sürecek olan iş bırakma eylemine katılacak.

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HANGİ HAVALİMANLARI ETKİLENECEK? 

Grev, Almanya'nın Frankfurt'taki en büyük havaalanının yanı sıra Münih, Hamburg, Berlin ve Düsseldorf'taki havaalanını da etkileyecek.

Lufthansa, çarşamba günü uçacak yolculara bir uyarı göndererek, "Grev nedeniyle şu anda uçuşların yaklaşık yüzde 10 ila 20'sinin gerçekleşeceğini varsayıyoruz" dedi. Ayrıca şirket yolculara "Lütfen havaalanına yalnızca uçuşunuz iptal edilmediyse gelin" diyerek, grev nedeniyle uçuş rezervasyon kontuarlarının da kapatılacağı belirtti. 
Lufthansa'nın yan kuruluşu olan Alman havayolu Discover'ın pilotları da bu hafta 48 saatlik bir grev düzenledi.


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