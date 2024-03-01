Küresel piyasalarda bugün... ABD ve Japonya borsaları rekor kırdı | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda bugün... ABD ve Japonya borsaları rekor kırdı
ABD hisse senetlerinin önceki gün tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmasının ardından Japonya'da endeks Cuma günü yeniden rekor kırdı.
Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi
Tokyo'nun Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 artışla 39.940,00'da kapandı ve endeks 40 bin seviyesine dayandı.
Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artışla 16.562,50 puana, Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,3 artışla 3.024,53 puana yükseldi.
Kore piyasası tatil nedeniyle kapalı.
Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,6 artışla 7.745,60 puana yükselirken, Bangkok'ta SET yüzde 0,3 kayıpla işlem gördü.
ABD BORSALARI
Perşembe günü Wall Street'te S&P 500 yüzde 0,5 artışla 5.096,27 puana ulaşarakyeniden rekor kırdı . Nasdaq yüzde 0,9 artışla 38.996,39'a çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini aştı. Dow Jones, günü yüzde 0,1 artışla 38.996,39'a yükseldikten sonra rekorun hemen altında tamamladı.
PETROL FİYATLARI
ABD gösterge ham petrolü, 24 sent artışla varil başına 78,50 dolara ulaştı. Brent ham petrolü 33 sent artışla varil başına 82,24 dolara yükseldi.
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