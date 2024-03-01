Küresel piyasalarda bugün... ABD ve Japonya borsaları rekor kırdı | Piyasa Haberleri

Perşembe günü Wall Street'te S&P 500 yüzde 0,5 artışla 5.096,27 puana ulaşarakyeniden rekor kırdı . Nasdaq yüzde 0,9 artışla 38.996,39'a çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini aştı. Dow Jones, günü yüzde 0,1 artışla 38.996,39'a yükseldikten sonra rekorun hemen altında tamamladı.

Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artışla 16.562,50 puana, Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,3 artışla 3.024,53 puana yükseldi.

Tokyo'nun Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 artışla 39.940,00'da kapandı ve endeks 40 bin seviyesine dayandı.

ABD hisse senetlerinin önceki gün tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmasının ardından Japonya'da endeks Cuma günü yeniden rekor kırdı.

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