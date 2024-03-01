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Bakan Yumaklı: 9 milyar liralık destek hesaplara yattı

01.03.2024 - 11:34 | Son Güncelleme :
Bakan Yumaklı: 9 milyar liralık destek hesaplara yattı | Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 liralık mazot ve gübre destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını kaydetti. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak” ifadelerini kullandı.


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