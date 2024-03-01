Fed yetkilisinden faiz indirimi sinyali | Faiz Haberleri

ABD enflasyonundaki gerilemenin hızlandığına dikkat çeken Fed Atlanta başkanı Raphael Bostic, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine bu yaz başlayabileceği sinyalini verdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD enflasyonundaki gerileme hızının böyle devam etmesi sonucu Fed'in yaz aylarında faiz oranlarını düşürmeye başlamasının muhteme olduğunu söyledi.

ABD merkez bankası yakın zamanda bu yıl için üç faiz indirimi öngördü ancak temel borç verme faiz oranını ne zaman düşürmeye başlayacağını söylemedi. Bu durum da mali piyasalarda spekülasyonlara yol açtı.

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Fed, 2022'de en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonun hedef olan yüzde 2 seviyesine gerilemesi halinde faiz indirimine başlayacağını belirtmişti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic Perşembe günü kentte düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Bir yıl önce, ilk faiz indiriminin muhtemelen en erken bu yılın sonunda uygun olacağını bekliyordum" dedi.

Bu yıl Fed'in faiz belirleme komitesinin oy hakkına sahip 12 üyesinden biri olan Bostic, "Ancak enflasyonun düşüşünün hızlanması bunu geriye çekmeme neden oldu. Eğer işler beklediğim gibi giderse, yaz döneminde faizleri düşürmeye başlamamızı görmek muhtemelen uygun olacaktır" dedi.

Bostic'in sözleri, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesinin gevşemeye devam ettiğini gösteren yeni verilerin hemen ardından geldi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin Ocak ayında yıllık yüzde 2,4 oranında arttığı, Aralık ayına göre ise 0,2 puan düşüş kaydettiği belirtildi.

Ancak değişken gıda ve enerji maliyetlerini dışarıda bırakan "çekirdek" enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı.

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