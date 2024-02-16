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Küresel piyasalar ve petrol yükselişte... ABD, Avrupa ve Asya borsalarında son durum...

16.02.2024 - 12:09 | Son Güncelleme :
Küresel piyasalar ve petrol yükselişte... ABD, Avrupa ve Asya borsalarında son durum... | Piyasa Haberleri

Asya'da hisseler Cuma günü yükseldi. Tokyo'nun gösterge Nikkei 225 endeksi son 35 yılın rekor seviyesine yakın işlem gördü. ABD'de Wall Street'teki hisse senetleri yükselişini sürdürdü. Avrupa'da endeksler ise Cuma gününe yükselişle başladı. Petrol fiyatlarında ise Ortadoğu'da yaşanan gerginlikler nedeniyle artış devam etti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

2023'ün son çeyreğinde resesyona giren Japon ekonomisinde ekonomik zayıflığın devam edeceği işaretlerine rağmen hisse fiyatları yükselişte. Büyümeyi daha yüksek seviyelerde sürdürme çabaları, zayıf yatırımlar ve tüketici harcamaları nedeniyle sınırlı başarı elde etti. Japonya'daki Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla 38.487,24 puandan kapandı. Endeks, 1989'daki rekor seviye olan 38.915,87'nin hemen altında seyretti. 

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Asya'nın diğer bölgelerinde Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 2,5 artışla 16.340,85 puana, Seul'deki Kospi endeksi ise yüzde 1,3 artışla 2.647,94 puana yükseldi.

Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,7 artışla 7.658,30 puana yükseldi. Bangkok'un SET'i yatay seyrederken Hindistan'daki Sensex yüzde 0,5 arttı.

Tayvanlı Taiex, dünyanın en büyük bilgisayar çipi üreticisi TSMC hisselerinin yaklaşık yüzde 8 oranında değer kazanmasıyla 18.644,57 gibi rekor bir seviyeyi gördükten sonra sonra bir gün içinde yüzde 0,2 düşüş yaşadı. 

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞTE 

Avrupa'nın ana borsaları, Asya ve Wall Street'teki benzer performansların ardından Cuma günü işlem başlangıcında güçlü bir yükseliş yaşadı.

Londra'nın gösterge FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 artışla 7.647,36 puana yükseldi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.782,91 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,5 artışla 17.123,57 puana yükseldi.

WALL STREET'TE REKOR 

Perşembe günü ABD'deki S&P 500 endeksi, geçen haftaki tüm zamanların en yüksek seviyesini aşarak yüzde 0,6 artışla 5.029,73 puana yükseldi. Dow Jones endeksi yüzde 0,9 artışla 38.773,12 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,3 artışla 15.906,17 puana yükseldi.

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PETROL YÜKSELİŞTE 

ABD gösterge ham petrolü, 9 sent artışla varil başına 78,12 dolara yükseldi. Brent ham petrolü ise 5 sent düşerek varil başına 82,81 dolara geriledi.


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