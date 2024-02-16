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Banka hesabı olanlar dikkat! ATM ücretsiz nakit çekim limiti artırıldı

16.02.2024 - 12:11 | Son Güncelleme :
Banka hesabı olanlar dikkat! ATM ücretsiz nakit çekim limiti artırıldı | Ekonomi Haberleri

Bankaların ATM'lerinden nakit çekim ücretleri artırıldı. 5 bin lira olan nakit çekim limiti 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalardan 15 bin liraya kadar nakit çekim yapılacak.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Bankalar ATM'lerden nakit çekim limitlerini yükseltti. 5 bin lira olan nakit çekim limitleri 10 bin liraya çıkartıldı. Bazı bankalar ücretsiz nakit çekim ücretini 15 bin liraya kadar yükseltti.

Böylece bankaların ATM'lerinden banka kartlarıyla nakit çekimlerde ücretsiz olarak en az 10 bin lira çekilebilecek.

Bankalar konuyla ilgili müşterilerine uygulama üzerinden bildirim göndermeye başladı.

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YÜZDE 200 ARTIŞ VAR

Bazı bankalar 5 bin lira olan ücretsiz nakit çekim limitini yüzde 200 artırarak 15 bin liraya çıkarmış oldu.

KAREKODLU UYGULAMADA DA GEÇERLİ

Karekodla ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de yeni limitler uygulanacak ve 10-15 bin lira bankanın limitlerine göre çekim yapılabilecek.


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