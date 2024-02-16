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Fed'den dolar açıklaması: Çin, euro ve Bitcoin'e karşın dolar hala güçlü

16.02.2024 - 11:38 | Son Güncelleme :
Fed'den dolar açıklaması: Çin, euro ve Bitcoin'e karşın dolar hala güçlü | Döviz Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed'in yetkililerinden Christopher Waller, Çin'in yükselişi ve kripto para birimlerinin büyümesinin oluşturduğu tehditlere rağmen, ABD dolarının dünyanın rezerv para birimi olarak statüsünün muhtemelen devam edeceğini söyledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Fed yetkilisi Christopher Waller, Bahamalar'da düzenlenen bir konferansta, doların uluslararası işlemlerde en yaygın kullanılan para birimi olmaya devam ettiğini ve yabancı yatırımcıların değer saklama aracı olarak tuttukları banknotlar arasında en üst sırada yer aldığını söyledi.

Başkent Nassau'daki konferansta yaptığı konuşmada, "Uluslararası para biriminin kullanımına ilişkin standart ölçümlere göre, son birkaç on yılda doların hakimiyetinde kayda değer bir erozyon yaşanmadı. Ancak ileriye dönük olarak doların uluslararası statüsüne yönelik potansiyel tehlikeler var. Bazı son gelişmeler, diğer para birimlerinin uluslararası kullanımını artırma potansiyeline sahip" diye ekledi.

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Waller, kripto para birimlerinin yükselişi, euronun uluslararası bir para birimi olarak artan önemi, Çin'in para birimi Yuan'ın uluslararası kullanımını artırma çabaları ve Rus yaptırımlarının küresel ekonomiyi ikiye ayırma etkisi gibi risklere dikkat çekti. Ancak tüm bu durumlarda Waller, doların muhtemelen en üst sıralarda yer alacağını söyledi.


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