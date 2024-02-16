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Altın 2 bin dolar seviyesinin üzerinde... Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı ne kadar oldu?

16.02.2024 - 10:49 | Son Güncelleme :
Altın 2 bin dolar seviyesinin üzerinde... Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı ne kadar oldu? | Altın Haberleri

Uluslararası piyasada altının onsu 2 bin doları aşarken Kapalıçarşı'da da gram altın fiyatı hafif yükselişte.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Küresel piyasalarda doların hareketi nedeniyle altının ons fiyatı 2 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Altın yatırımcısı ise ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine başlayacağı tarihe odaklanmış durumda. Altının uluslarası piyasalarda onsu 2006 dolar seviyesinden işlem görüyor. 

YURT İÇİ PİYASALARDA ALTIN 

Kapalıçarşı'da gram altın 2039 TL'den alınıp 2064 TL'den satılıyor. 

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Çeyrek altın alış fiyatı 3361 TL, satış 3421 TL. 

Tam altın alış fiyatı 13382 TL, satış 13603 TL.

Ata altın alış fiyatı 13729 TL, satış 13932 TL. 


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