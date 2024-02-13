Küresel piyasalar ne durumda? Asya ve ABD piyasaları yükselişte | Piyasa Haberleri

Çin piyasaları tatil nedeniyle kapalıyken, geri kalan Asya endeksleri ABD borsalarının da etkisiyle yükseldi. Avrupa borsaları karışık seyirde güne başladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Asya hisseleri Salı günü yatırımcıların ABD'den gelecek verileri beklemesiyle çoğunlukla yükseldi. Gün içinde 38 bin puanı aşan Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 yüzde 2,9 artışla 37.961,48'e yükseldi. Avustralya'da S&P/ASX 200 önceki kazançlarını kaybederek yüzde 0,2 düşüşle 7.603,60 puana geriledi. Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 1 artışla 2.647,03'e yükseldi.

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Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle Çin, Hong Kong ve Tayvan'da piyasalar kapalıydı.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE



Avrupa'nın ana borsaları Salı günü işlemlere başlarken farklılıklar gösterdi .Londra'nın gösterge FTSE 100 endeksi, yatırımcıların günün ilerleyen saatlerinde yayınlanacak ABD enflasyon verilerini beklemesiyle yüzde 0,1 artışla 7.579,41 puana yükseldi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.681,86 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 16.991,42 puana geriledi.

ABD'DE YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Pazartesi günü ABD'deki Wall Street, rekor kırdığı son haftanın ardından nispeten istikrarlı bir seyir izledi. S&P 500 Cuma gününü ilk kez 5.000 seviyesinin üzerinde kapattıktan sonra yüzde 0,1 düşüşle 5.021,84 puana geriledi. Endeksteki hisselerin çoğu yükseldi ancak Microsoft ve diğer teknoloji şirketlerinin kayıpları endeks üzerinde baskı yarattı.

Teknolojideki zayıflık Nasdaq endeksini de yüzde 0,3 düşüşle 15.942,55'e çekti. Dow Jones yüzde 0,3 artışla 38.797,38'e yükselerek son rekorunu kırdı.

PETROL YÜKSELİŞTE

ABD ham petrolü, 12 sent artışla varil başına 77,04 dolara yükseldi. Brent ham petrolü 8 sent artışla varil başına 82,08 dolara yükseldi.

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