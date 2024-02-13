  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Küresel piyasalar ne durumda? Asya ve ABD piyasaları yükselişte
‹ Önceki Haber Dış ticaret haddi 4,6 puan arttı Dış ticaret haddi 4,6 puan arttı Sonraki Haber › Fransa'da işsizlik rakamları açıklandı Fransa'da işsizlik rakamları açıklandı

Küresel piyasalar ne durumda? Asya ve ABD piyasaları yükselişte

13.02.2024 - 11:30 | Son Güncelleme :
Küresel piyasalar ne durumda? Asya ve ABD piyasaları yükselişte | Piyasa Haberleri

Çin piyasaları tatil nedeniyle kapalıyken, geri kalan Asya endeksleri ABD borsalarının da etkisiyle yükseldi. Avrupa borsaları karışık seyirde güne başladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Asya hisseleri Salı günü yatırımcıların ABD'den gelecek verileri beklemesiyle çoğunlukla yükseldi. Gün içinde 38 bin puanı aşan Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 yüzde 2,9 artışla 37.961,48'e yükseldi. Avustralya'da S&P/ASX 200 önceki kazançlarını kaybederek yüzde 0,2 düşüşle 7.603,60 puana geriledi. Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 1 artışla 2.647,03'e yükseldi.

Haberin Devamı

Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle Çin, Hong Kong ve Tayvan'da piyasalar kapalıydı.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE 

Avrupa'nın ana borsaları Salı günü işlemlere başlarken farklılıklar gösterdi .Londra'nın gösterge FTSE 100 endeksi, yatırımcıların günün ilerleyen saatlerinde yayınlanacak ABD enflasyon verilerini beklemesiyle yüzde 0,1 artışla 7.579,41 puana yükseldi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.681,86 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 16.991,42 puana geriledi.

ABD'DE YÜKSELİŞ SÜRDÜ 

Pazartesi günü ABD'deki Wall Street, rekor kırdığı son haftanın ardından nispeten istikrarlı bir seyir izledi. S&P 500 Cuma gününü ilk kez 5.000 seviyesinin üzerinde kapattıktan sonra yüzde 0,1 düşüşle 5.021,84 puana geriledi. Endeksteki hisselerin çoğu yükseldi ancak Microsoft ve diğer teknoloji şirketlerinin kayıpları endeks üzerinde baskı yarattı.

Teknolojideki zayıflık Nasdaq endeksini de yüzde 0,3 düşüşle 15.942,55'e çekti. Dow Jones yüzde 0,3 artışla 38.797,38'e yükselerek son rekorunu kırdı.

PETROL YÜKSELİŞTE 

ABD ham petrolü, 12 sent artışla varil başına 77,04 dolara yükseldi. Brent ham petrolü 8 sent artışla varil başına 82,08 dolara yükseldi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.171 Değişim: -0,04% Hacim : 61.110 Mio.TL Son veri saati : 12:15
Düşük 9.134 13.02.2024 Yüksek 9.217
Açılış: 9.217
30,7237 Değişim: 0,04%
Düşük 30,6402 13.02.2024 Yüksek 30,7410
Açılış: 30,712
33,0883 Değişim: -0,09%
Düşük 33,0544 13.02.2024 Yüksek 33,1723
Açılış: 33,1186
2.000,66 Değişim: 0,28%
Düşük 1.987,99 13.02.2024 Yüksek 2.001,95
Açılış: 1.995,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.