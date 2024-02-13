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Dış ticaret haddi 4,6 puan arttı

13.02.2024 - 11:01 | Son Güncelleme :
Dış ticaret haddi 4,6 puan arttı | Genel Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün Aralık ayında dış ticaret haddinin 4,6 puan artarak 87 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Aralık 2023 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,2 azaldı, yakıtlarda yüzde 15,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) değişmedi. İhracat miktar endeksi, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,8 azaldı, yakıtlarda yüzde 31,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,5 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞERİ VE MİKTARI AZALDI

İthalat birim değer endeksi, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,5 azaldı, yakıtlarda yüzde 22,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,7 azaldı. İthalat miktar endeksi, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,2 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,2 arttı, yakıtlarda yüzde 4,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,8 azaldı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, 2022'nin Aralık ayına göre 4,6 puan artarak 87 oldu.


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