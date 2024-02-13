Tüm sektörlerdeki toplam ciro yüzde 69 arttı | Genel Haberler

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 69 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı Ciro Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 69 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 59,4 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 85,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 72,4 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 66,1 arttı.



Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Aralık ayında aylık yüzde 6,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 6,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 4,3 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 7,4 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 5,4 arttı.

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