Halka açık şirket taksi işine girdi! Pazarlıkla 9.2 milyona aldılar... | Genel Haberler

İstanbul'daki faaliyet gösteren ticari taksiler için geliştirilen ve TAKSİM uygulaması satıldı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, TAKSİM uygulamasını 2021 yılında tanıtmıştı. TAKSİM uygulaması 9 milyon 280 bin lirayla pazarlık usulü halka açık olan 1000 Yatırımlar Holding'e geçti.

Burak Taşçı / Hurriyet.com.tr

İstanbul'da taksi sayısının yükseltilmesi yeni dönemde tartışmaya açılacakken pazarın büyüyeceğini öngören şirketler yeni yatırımlara girişti. Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık 1000 Yatırımlar Holding, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'ndan TAKSİM uygulamasının tamamını satın aldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Şirketimizin gerçekleştirdiği yatırım çerçevesinde, Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı'na sahip olan İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının tamamı 12.02.2024 tarihinde satın ve devir alınmıştır. Holdingimiz bünyesinde bulunan "Taksim" mobil uygulamasının yeni arayüzü ile en kısa süre içinde hizmete sunulması planlanmaktadır" denildi.

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2021'İN SONUNDA TANITILMIŞTI

TAKSİM uygulaması 2021 yılının sonunda tanıtılmış ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu yerli ve milli imkanlarla hayata geçirdikleri aplikasyon için oda bünyesinde iştirak şirketi kurduklarını belirterek "Yerli ve milli aplikasyon yazılımı hazır ve bugün burada kendi öz malınız olan aplikasyonun tanıtımı için toplanmış bulunuyoruz. Tüm esnafımıza hayırlı olsun" sözlerini söylemişti.

PAZARLIK EYÜP AKSU'YLA YAPILDI

İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'ndan pazarlık usulüyle 9 milyon 280 bin liraya alındı. Şirketin sermayesi ise 5 milyon lira olarak açıklandı. Satın almaya ilişkin ödemenin 2.5 milyon lirası peşin, geriye kalan 6 milyon 780 bin lirası ise 11 ay eşit taksitle İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'na ödenecek. İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı olarak da Eyüp Aksu görünüyor.

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İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM: İHALE YAPACAĞIZ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, yeni dönemde taksi sorunun ortadan kalkacağını ve tek merkezden uygulamaların yönetileceğini açıklamıştı.

Kurum "İstanbul'da kayıtlı 19 bin 845 taksi var. Günlük 1.6 milyon yolcu taşıyor. Talep karşılama oranı yüzde 45, yoğun saatlerde yüzde 18. Beceriksiz yönetim anlayışıyla maalesef esnafımız vatandaşımız karşı karşıya getirilmiş. Sen yol yapmazsan, sen toplu ulaşımda gerekli şeyleri yapmasan trafik sıkışır. Böylece taksici yolcu seçer. Tek merkezden tüm uygulamaları yöneteceğiz. UKOME’den belediyenin isteği ne biliyor musunuz? 'Ben belediye olarak taksicilik yapacağım' diyor. Senin işin bu değil ki. Sen git yol yap, kavşak yap. Eğitim, denetim, ceza, ödül uygulamalarını işleteceğiz. Bu uygulamaları yaptığımızda verimi artırmış olacağız. Eksik varsa da ihale yapacağız. En yüksek bedeli verene vereceğiz" demişti.

PLAKA FİYATLARI KIPIRDAMIYOR

İstanbul'da taksi plakası fiyatları taksimetre tarifesine zam gelmesine rağmen 6-6.5 milyon lira seviyelerinde uzun süredir bulunuyor. Yatırım aracı olmaktan çıkan ticari taksi plakası bu nedenle prim yapmıyor. Ayrıca yasa dışı olarak kiraya verilen taksilerin kira ücretleri de 25-28 bin lira arasında değişiyor. Yapılan yatırım ve karşılığında elde edilen gelirin çok düşük olması taksi plakasına yatırımı fizibil hale getirmiyor.

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