Fransa'da işsizlik rakamları açıklandı | Genel Haberler

Fransa'da işsizlik oranı yüzde 2023 yılında yüzde 7,5'te sabit kaldı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Fransa'nın resmi işsizlik oranı, 2023'ün son çeyreğinde yüzde 7,5 seviyesinde sabit kaldı. 2023'ün dördüncü çeyreğinde ülke çapında işsiz sayısı üçüncü çeyreğe göre 29 bin artarak 2,3 milyona yükseldi.

Başkan Emmanuel Macron, 2027 yılında ikinci ve son görev süresinin sonuna kadar hedefi yüzde 5,5 veya altında olarak belirledi. Bu tedbir konusunda hâlâ ilerleme kaydedilmesi gerekse de Fransa'da işsizlik oranı 2015 ortasındaki zirve noktası olan yüzde 10,5'ten önemli ölçüde geriledi.

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