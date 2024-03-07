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Küresel borsalarda bugün... Asya'da hisseler karışık seyrederken Avrupa faiz kararına odaklandı

07.03.2024 - 12:02 | Son Güncelleme :
Küresel borsalarda bugün... Asya'da hisseler karışık seyrederken Avrupa faiz kararına odaklandı | Piyasa Haberleri

Asya hisseleri Perşembe günü, Wall Street'in önceki günkü kayıplarını toparlamasının ardından karışık işlem gördü. Avrupa borsaları ise ECB'nin faiz kararı öncesi düşüşte.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225, erken işlemlerde anlık olarak rekor seviyeye ulaştı ancak daha sonra %1,2 düşüşle günü 39.598,71 seviyesinde tamamladı. Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yaklaşık %0,4 artışla 7.763,70 puana yükseldi. Güney Kore'nin Kospi endeksi %0,2 artışla 2.645,62 puana yükseldi. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,0 düşüşle 16.269,12 puana, Şanghay endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 3.031,72 puana geriledi.

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AVRUPA'DA HİSELER DÜŞÜŞTE 

Avrupa'nın başlıca borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde Perşembe günü düşüş yaşadı. Londra'da FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.663,23 puana, Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 7.935,05 puana ve Frankfurt'un DAX endeksi neredeyse yüzde 0,4 düşüşle 17.655,52 puana geriledi.

ABD BORSALARI 

ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell bir kez daha faiz indirimlerinin bu yıl başlayabileceğini ancak Fed'in harekete geçmeden önce enflasyonun soğuduğunu gösteren daha fazla veriye ihtiyacı olduğunu söyledi. Piyasa analisti Yeap Jun Rong, "Düşük Hazine getirileri ve zayıf ABD dolarının yanı sıra Wall Street'teki olumlu hava, Fed Başkanı'nın ifadesinin her zamanki senaryosundan şahin bir sapmaya yol açmaması nedeniyle piyasalar için bir miktar rahatlama sağlayabilir" dedi.

Çarşamba günü Wall Street'te S&P 500 endeksi %0,5 artışla 5.104,76 puana yükseldi. Dow Jones %0,2 artışla 38.661,05 puana yükseldi. Nasdaq ise %0,6 artışla 16.031,54 puana yükseldi.

Teknoloji hisseleri arasın Nvidia %3,2 artışla S&P 500'de yükselişe geçen en güçlü hisse oldu. Meta Platformları da kendini toparladı ve %1,6'lık düşüşün ardından günde %1,2 yükseldi. 

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PETROL FİYATLARI 

ABD ham petrolü 3 sent kayıpla varil başına 79,10 dolara geriledi. Brent ham petrolü 4 sent düşerek varil başına 82,92 dolara geriledi.

 


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