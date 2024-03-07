Lufthansa'dan kâr açıklaması | Ekonomi Haberleri

Alman havayolu devi Lufthansa, havacılık sektörünün koronavirüs kısıtlamaları sonrası artan talep üzerine 2023'te kârını ikiye katladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Almanya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Lufthansa, 2023 yılında 1,67 milyar euro (1,82 milyar dolar) net kâr bildirdi. Şirket 2022'de 791 milyon euro kâr açıklamıştı. Finansal veri şirketi FactSet'in anketine katılan uzmanlar 1,8 milyar euro kâr tahmin etmişlerdi. Lufthansa, koronavirüs kısıtlamalarında yaşanan kayıplar sonrası üst üste ikinci yıl kâr elde etti. Şirket, sonuçları memnuniyetle karşıladı ve bu sonucu seyahat için oluşan yüksek talebe bağladı.

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Diğer havayolu grupları gibi Lufthansa da, korona virüs küresel hava yolculuğunu durdurduğunda ağır bir darbe aldı ve 2020'de Alman hükümeti tarafından kurtarılmak zorunda kaldı. Ancak Avrupa'nın en büyük havayolu gruplarından biri olan şirket, karantinalar kaldırıldığında talebin yeniden artmasıyla güçlü bir toparlanma yaşadı.

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