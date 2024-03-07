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Bakan'dan kentsel dönüşüm kredisi müjdesi! 'Evini yenilemek isteyen herkes istifade edecek'

07.03.2024 - 12:43 | Son Güncelleme :
Bakan'dan kentsel dönüşüm kredisi müjdesi! 'Evini yenilemek isteyen herkes istifade edecek' | Politika Haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm için 180 ay vade, yüzde 0.69 oranında faizle kredi verileceğini açıkladı.

İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve şehirleri afetlere dirençli hale getirmek için yeni kredi kampanyası duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da kentsel dönüşüm için 180 ay vade, yüzde 0.69 oranında faizle kredi verileceğini açıkladı.

Bakan Özhaseki'nin açıklamaları şöyle:

Dünya Bankası ile imzaladığımız bir anlaşmayı hayata geçiriyor; İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ’ın kentsel dönüşümüne büyük bir katkı sunacak olan “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi”ni başlatıyoruz.

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Amacımız, iklim değişikliğinin ülkemize etkilerini en aza indirmek ve şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek.

5 ilimizi kapsayan projede pilot ilimiz ise İzmir’dir.

İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi detayları:

Bu 5 şehrimizde, riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas olacak. Proje kapsamında iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkânı sunacağız.

• 2,5 milyon TL’ye varan kredi desteği vereceğiz.

• Aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle verilecek.

• Başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlarımıza; şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi sağlayacağız.

• Bunun yanında A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi uygulayacağız.

• Ödemeler, inşaat ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak.

Projeyle 5 ilimizin dönüşümünde büyük bir adım atmış olacağız.
Hedefimiz, İzmir’i, İstanbul’u ve tüm Türkiye’yi, başta iklim değişikliği olmak üzere deprem, sel ve heyelan gibi bütün afetlere karşı dayanıklı hale getirmektir.


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